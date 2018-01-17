Пять самых дорогих квартир Москвы, проданных в 2017-м, обошлись их покупателям в 4,35 млрд рублей
17 января 2018 23:40
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Общая сумма пяти покупок, по версии компании, составила 4,35 млрд руб. Больше половины этой суммы — около 2,4 млрд руб. — пришлось на две сделки. Речь идет о покупке двух таунхаусов площадью 500 кв. м каждый в жилом комплексе Noble Row, построенном компанией AP Development в районе Остоженки. В Kalinka Group уточняют, что по суммам эти сделки были примерно равны.
Третье место в рейтинге Kalinka Group занимает покупка около 900 кв. м в жилом комплексе Cloud Nine на Большой Полянке. Застройщик — «Веспер» — называет этот комплекс «амбициозным проектом вдумчивой реновации четырех зданий XIX–XX веков. На четвертой строчке — еще одна сделка в жилом комплексе, который строит «Веспер»: квартира площадью 327 кв. м в комплексе Bunin на Плющихе. Пятой по размеру сделкой стала покупка апартаментов площадью 378 кв. м в жилом комплексе Mon Cher на Большой Якиманке от Capital Group. Всего этот пятиэтажный клубный дом насчитывает 26 «фешенебельных апартаментов», уточняет застройщик. Конкретные суммы этих трех сделок Kalinka Group не раскрывает.
Партнер Colliers International Владимир Сергунин подтверждает, что таунхаусы в Noble Row стоят около 1,2 млрд руб. каждый. Соответственно, цена 1 кв. м в этом жилом комплексе равняется около 2,4 млн руб. Сделка в Cloud Nine, по мнению Сергунина, могла пройти также по цене в 1,2 млрд руб., но в этом случае 1 кв. м стоил лишь около 1,3 млн руб. Квартиру в Bunin эксперт оценил в 345 млн руб. (чуть больше 1 млн руб. за 1 кв. м), апартаменты в Mon Cher — в 355 млн руб. (939 тыс. руб. за 1 кв. м).
В 2017 году в здании, расположенном по адресу: Коробейников переулок, 1, строение 5 (адрес жилого комплекса Noble Row), были зарегистрированы две сделки, свидетельствуют материалы Единого государственного реестра недвижимости. В апреле 2017 года 456,8 кв. м купил Дмитрий Владимирович Конов — полный тезка предправления нефтехимического холдинга «Сибур». Месяц спустя 444,8 кв. м перешли в собственность Ларисы Дмитриевны Белобровой. Так же зовут жену экс-губернатора Приморья и бывшего замминистра регионального развития Сергея Дарькина.
Дмитрий Конов занимает 193-е место в последнем рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием $500 млн.
Состояние Ларисы Белобровой Forbes по итогам 2014 года оценил в $220 млн. Тогда в рейтинге богатейших женщин России супруга Сергея Дарькина заняла 9-е место. Через год, уже по итогам 2015-го, Белоброва в этом рейтинге опустилась на 17-е место, оценка ее состояния снизилась до $125 млн. Потом заслуженная артистка России (с 1987 года играет в Приморском академическом краевом драматическом театре имени Горького) в этот рейтинг не попадала.
Сама Белоброва объясняла на встрече со студентами: «Мой муж, перед тем как заступить на государственную должность, уже владел огромным предприятием. А на посту он не имел право на бизнес, потому все это и было переписано на меня. Вы понимаете, так делают все, и это совершенно нормально, законно». В 2013 году Белоброва задекларировала 824 млн руб. дохода, тогда как ее супруг Сергей Дарькин, на тот момент замминстра, — только 2,5 млн руб. Годом ранее Белоброва отчиталась о 1,45 млрд руб. дохода, Дарькин — почти 2,6 млн руб.
Информации о собственниках квартир в жилых комплексах Cloud Nine и Bunin в Едином государственном реестре недвижимости нет — дома еще не сданы в эксплуатацию и застройщик не получил права собственности.
Покупательницей апартаментов в комплексе Mon Cher на Большой Якиманке стала Татьяна Дмитриевна Орлова, следует из материалов Единого государственного реестра недвижимости. Так же зовут бывшую совладелицу и дочь покойного основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова. Банк был выставлен на продажу в 2014 году после смерти Орлова. За свой пакет в 37,1% акций «Возрождения» Татьяна Орлова в сентябре 2015 года могла получить, по информации «Ведомостей», 4,9 млрд руб.
Связаться с Коновым, Белобровой и Орловой не удалось. Запросы в «Сибур» и Приморский академический краевой драматический театр имени Горького остались без ответа.
В Kalinka Group имена покупателей самых дорогих в прошлом году квартир не раскрывают.
Учитывая стабилизирующийся курс рубля и тренд на повышение цен на нефть, после мартовских выборов мы ожидаем рост спроса на недвижимость в элитном и премиальном сегменте на 10–15%, констатирует управляющий партнер «ВМС-Девелопмент» Александр Соколов.
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