Пять самых больших семей в мире

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1. Семья Павла Семенюка, УкраинаКоличество её членов насчитывает 346 человек: 13 детей (ныне живых 10), 127 внуков, 203 правнука и три праправнука. Старшей дочке 66, а младшим правнукам нет ещё и годика. Во главе семьи, которой можно было бы заселить деревню, — 87-летний Павел Семенюк из Доброслава. Всю жизнь он проработал строителем и, что самое удивительное, прожил с одной единственной супругой. И совсем не задумывался о том, что может стать рекордсменом — тем более в такой интересной области."Рекорд для меня не главное, по-настоящему важно лишь то, что я остался не одинок в старости"Павел Семенюк2. Семья Зионы Чаны, ИндияВ настоящее время покорителем Книги рекордов Гиннесса является плотник Зиона Чана. В его "семейный полк" на момент регистрации входило 192 человека. Только здесь ситуация немного другая. Чтобы родить 94 ребёнка ему понадобилось... 39 жён. Да, мужчина не только рекордсмен, но и ловелас. Также семья пополнилась 33 внуками и 14 невестками. Разместились родственники в четрёхэтажном 100-комнатном доме, где даже есть своя школа, мастерские, хлев и курятник."Сейчас я чувствую, что меня отметил Бог, позволив заботиться о такой семье"Зиона Чана3. Семья Луиша Косты де Оливейры, Бразилия90-летний житель бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти стал отцом 50 детей, которых завёл с четырьмя женщинами. Среди них — две сестры и даже их мать. Помимо этого, у любвеобильного мужчины 100 внуков и 30 правнуков. Казанова признаётся, что любит женщин и, возможно, имеет детей на стороне."Лучшее, что создал Бог — это женщина!"Луиш Коста де Оливейра4. Семья Даада Рахмана, ОАЭДаад Мурад Абдул Рахман — отец 94 детей, и, по его словам, останавливаться он не собирается. Мужчина связывал себя узами брака 20 раз, но никогда не имел более четырех жён одновременно, чтобы не нарушать местные законы. У него во владении 17 домов и столько же автомобилей. А ещё многодетный папа получает пенсию от правительства и не платит за коммунальные услуги во всех своих квартирах.5. Ансентус Акуку, КенияАнсентус Акуку при жизни носил кличку Опасность, потому что магическим образом влиял на женщин, которые не могли устоять перед его обаянием. Первую свадьбу он сыграл в 1939 году, последнюю — в 1992-м. А всего мужчина связывал себя узами брака минимум сто раз, результатом чего стало около 160 детей. Но, по словам Ансентуса, их может быть больше — в какой-то момент он уже не мог уследить за всеми своими отпрысками. Для своего огромного семейства он даже построил школу и церковь на западе Кении, в городе Кисуму. Но теперь женщинам того края ничего не угрожает: страстный мужчина скончался в 2010 году в возрасте 90 лет.Фото © Соцсети