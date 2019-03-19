Пять лет вместе: в Самарской области отметили годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
19 марта 2019 14:15
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В течение всего вечера гости праздника в специальных мобильных пунктах могли написать свое сердечное поздравление в адрес жителей Крыма и Севастополя. Ведь одной из основных идей общественной акции стало общение самарцев с крымчанами и севастопольцами в социальных сетях. Таким образом, в рамках общественной акции «Соединяя сердца» организовалось целое движение – тысячи россиян передавали друг другу свои приветственные поздравления под едиными хэштегами: #СоединяяСердца, #КрымскаяВесна. Также все желающие во время вечерних мероприятий могли выложить в свои социальные сети сэлфи-поздравления с площади под хэштегом #ПередаюПриветКрыму и через некоторое время увидеть свою фотографию на главных экранах концертной площадки. В социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Ютуб велась прямая трансляция мероприятия.
Центром притяжения на спуске площади Славы стал арт-объект в форме «Сердца», где каждый желающий мог также написать свои поздравления жителям Крыма в интерактивном планшете. Здесь же гостей встречали самарский театр «Пластилиновый дождь» и актеры уличного театра «Гефест» из Евпатории. Театр Урсулы Берг представил коллекцию арт-объектов, посвященных памятным местам Крыма и Самары, а актеры театра приглашали желающих сделать совместное фото.
В зоне амфитеатра и на площадке перед сценой актеры театра «Комиксы» и театра барабанщиков «Меломания» разыгрывали с участниками и зрителями мини представления и репетировали с пришедшими на акцию движения флэшмоба «Соединяя сердца». В концертной
программе акции приняли участие такие известные творческие коллективы и солисты Самарской области как «Революция», «Мадам Брошкина», «Холидей Z», ВИА «Куйбышев»; танцевальный коллектив «PROдвижение», рэп-проект «DAROM DOBRO» и Дмитрий Рубин,
«Музыкальный центр «АВТОКЛУБ» и детский театр эстрады «Льдинка», Александра Байдачная и др. Ярким акцентом концертной программы стал батл бит-боксеров в рамках совместного проекта «Бит-бокс Самара-Крым» «Тарас Станин – Самара& Виталий Кузовов – Крым». Музыкальные приветствия команд Самарской лиги КВН добавили юмора и без того отличному настроению участников акции, представив свою программу «Весеннее, сердечное поздравление».
Изюминкой акции стали включения телемоста и репортажи из Крыма на больших экранах. В ходе нескольких включений самарцам передали свои горячие приветы участники акции «Мы вместе!»: жители Сакского района Республики Крым (побратим Самарской области) во главе с полковником запаса Николаем Прилепой; представители Крымского отделения ООД «ПДР», ВППО ДОСААФ России «КРЫМ-ПОИСК»; сотрудники и студенты Севастопольского государственного университета; работники сферы культуры и искусства, артисты-участники творческих фестивалей, проходивших в Самаре и многие другие.
Далее ведущие программы подвели итоги конкурса на лучший комментарий к посту в официальной группе Самарской области, где было запечатлено общее селфи. Троих победителей, счастливых обладателей путевок в Крым (каждая на двоих), выбрали актеры крымского театра «Гефест» (г.Евпатория) из почти 300 комментариев.
Грандиозный флешмоб «Соединяя сердца!» стал кульминацией праздника. Перед его организаторами стояла непростая задача – через обычный танец средствами хореографии передать общественное значение события, соединить сердца, надежды и мечты, которые 5 лет назад стали общими. День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией – дань искреннего уважения людей всех национальностей, великой истории нашей страны и продолжение ее славных традиций.
«Есть ощущение, что эта крымская весна нас всех объединила, и единение чувствовалось у всех, кто пришел сегодня на площадь Славы», – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона выразил уверенность в том, что эмоции, которые испытали жители России 5 лет назад, запомнятся каждому на долгие годы. «Не каждому поколению выпадает такое счастье воссоединения, обретения когда-то утраченного братства», – подчеркнул руководитель области.
«Каждый раз, бывая в Крыму в предыдущий период, меня поражала настойчивость, с которой жители Крыма обращались к каждому россиянину. Они говорили: «Когда мы будем вместе? Когда мы будем вновь в России?» Это настрой был буквально в каждом жителе Крыма
и Севастополя, – поделился воспоминаниями Губернатор. – И когда это произошло, это было настоящее воссоединение». По мнению руководителя региона, такого душевного порыва жителей не могли остановить ни санкции, ни прочие угрозы в адрес России. «Мы никогда своих друзей не предавали и в беде не оставляли. И когда крымчане оказались под угрозой, была протянута рука помощи. И сегодня Крым – это Россия!» – с гордостью подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
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