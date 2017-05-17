Пять команд из Самарской области будут бороться за попадание в сборную России для участия во Всемирной Робототехнической Олимпиаде 2017

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15 мая 2017 года в Самарской области состоялся Региональный этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады 2017.Участниками соревнований стали около 200 детей, подростков и студентов в возрасте от 6 до 26 лет. Всего участие в соревнованиях приняли 92 команды из Самарской, Волгоградской и Оренбургской областей.Всероссийская Робототехническая Олимпиада (англ. World Robot Olympiad, WRO) – одна из двух (наряду с Робофестом) крупнейших мероприятий образовательной робототехники в России. С каждым годом число участников в киберсоревнованиях увеличивается.Соревнования проводитлись по следующим категориям: "Сервисные и Промышленные Интеллектуальные Робототехнические Системы", «Автотранспортные Интеллектуальные Робототехнические Системы», «Водные Интеллектуальные Робототехнические Системы», «Летательные Интеллектуальные Робототехнические Системы» и др.Организаторами данного мероприятия стали департамент информационных технологий и связи Самарской области; региональное Министерство образования и науки; Администрация г.о. Самара; «Самарский государственный технический университет»; Проект «Инженерная сила»; Общественная палата Самарской области; ООО «АйСиЭл Техно»; АО «Лаборатория Касперского»; ПАО «Кузнецов» и ПАО «Автоваз».Цель соревнований - развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников и студентов образовательных организаций Самарской области, привлечение внимания талантливой молодежи к сфере высоких технологий, содействие популяризации инженерно-технических профессий.Победителями олимпиады стали следующие команды: «Бобро-роботы» (МБУ «Гимназия № 77» г.о. Тольятти); «Луч» (Самара); «Электрон» (ГБОУ СОШ №7 г. Похвистнево); семейная команда "Карандаш и Самоделкин"(Самара) и «Электрики» (школа робототехники «Инженерная сила», Самара). Они будут представлять Самарскую область на Всероссийском этапе Робототехнической Олимпиады 2017 в IT-городе Иннополис (Республика Татарстан). По итогам соревнований в Казани будет определен состав сборной России для участия во Всемирной Робототехнической Олимпиаде 2017, которая состоится в ноябре в Коста Рике.