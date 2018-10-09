Путин завтра посетит форум "Россия — спортивная держава" в Ульяновске
9 октября 2018 21:52
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— Завтра региональные поездки президента продолжатся, он будет в Ульяновске работать. Завтра будет спортивный день, форум "Россия — спортивная держава", — уточнил Песков.
Как отмечается на сайте международного форума, мероприятие проходит под патронатом президента России.
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