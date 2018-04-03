Путин запретил рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ
3 апреля 2018 20:20
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«Не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов», — говорится в тексте закона. Документ вступает в силу через 60 дней после его опубликования.
Госдума приняла закон, запрещающий рекламу на квитанциях, 23 ноября 2017 года. По мнению авторов законопроекта, важная для граждан информация печатается на квитанциях мелким шрифтом «в целях экономии печатного места для размещения рекламы». Совет Федерации одобрил законопроект в конце марта. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла: «Неужели законом страны надо такую чушь регулировать?». Она отмечала: «Мы живем при рыночной экономике, а если следовать логике авторов инициативы, то вообще надо запрещать рекламу в стране».
Фото с сайта democrator.ru
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