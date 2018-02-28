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Новости /  Общество /  Социум  

Путин вручил награды призерам Олимпиады

28 февраля 2018 22:27
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Спортсмены получили ордена Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» двух степеней, а хоккеист Телегин — подарок на день рождения.
Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды призерам завершившихся в Пхёнчхане Олимпийских игр, передает  РБК.

Орден Дружбы получили фигуристки Алина Загитова, олимпийская чемпионка, и Евгения Медведева, завоевавшая серебро. Медведева поблагодарила за возможность выступить на Олимпиаде. «Эти медали мы завоевывали для нашей Родины», — сказала она.

После них президент наградил хоккеистов, они также получили ордена Дружбы. «Закончились Олимпийские игры, исторические Игры для нашей страны. Мы достойно защитили честь нашей страны благодаря русскому характеру, поддержке и вере нашей великой России», — заявил Павел Дацюк.

Хоккеист Илья Ковальчук, получив награду, сказал, что целью спортсменов было «вернуть флаг и гимн». «Пару часов назад мы узнали, что Олимпийский комитет России восстановили», — добавил он. Из-за дисквалификации ОКР спортсмены поехали в Южную Корею как команда «Олимпийских атлетов из России» и выступали под нейтральным флагом. 28 февраля почетный президент ОКР Шамиль Тарпищев сообщил, что МОК восстановил членство российского комитета.

Хоккеисту Ивану Телегину Путин не только вручил орден, но и подарил ему книгу о хоккее тренера Анатолия Тарасова, так как у Телегина день рождения. «У Вани день рождения. Давайте поздравим его», — сказал президент. Также ордена получили Сергей Андронов, Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Василий Кошечкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков, Егор Яковлев.

После этого президент наградил призеров в лыжных гонках, Александр Большунов и Денис Спицов также удостоились орденов Дружбы. Лыжница Юлия Белорукова удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Она поблагодарила президента от лица команды за шанс выступить на Олимпиаде. Такие же ордена получили фигуристы Наталья Забияко и Екатерина Боброва, Михаил Коляда, Андрей Ларьков, Владимир Морозов, Дмитрий Соловьев, Евгения Тарасова, Александр Энберт, Алексей Червоткин, скелетонист Никита Трегубов. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили Илья Буров и Семен Елистратов. «Все такие красивые и нарядные. Вы первый, кто сказал, что мы едем, спасибо вам за поддержку и доверие», — сказал Елистратов. Эту медаль также получили Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Сергей Ридзик и Анастасия Седова.

«Забрать можно любую атрибутику, но характер забрать невозможно <...> Чувство гордости возникало, когда смотрели на ваши выступления», — сказал Путин олимпийцам.

По итогам прошедших Олимпийских игр россияне завоевали две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. В общем медальном зачете лидирует команда Норвегии: 39 медалей всего, из них 14 золотых. Столько же золота получили и спортсмены из Германии, но всего они завоевали только 31 медаль.

В ходе Олимпийских игр в Южной Корее два российских спортсмена были дисквалифицированы, так как в их пробах нашли следы допинга. Это керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева. Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте, но после обнаружения следов применения запрещенных препаратов спортсмены ее вернули. Крушельницкий заявил, что допинг никогда не принимал. Надежда Сергеева после обнаружения следов допинга в пробе А отказалась от вскрытия пробы Б и покинула Южную Корею.



Фото:   Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости





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Комментарии



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