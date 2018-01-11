Путин согласился ввести в России звание "Заслуженный журналист"

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Как сообщает ТАСС, почетное звание заслуженного журналиста будет введено в России. Эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств. Об этом попросил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, посетовав на отсутствие такого почетного звания в стране."Думаю, что [это] вполне обоснованно, почему нет", - отреагировал глава государства, отметив, что профессия журналиста является подчас даже героической. "Я такое поручение [ввести в РФ звание "Заслуженный журналист"] сформулирую администрации президента, сделаем", - пообещал Путин.