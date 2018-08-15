Путин считает, что в соцсетях не хватает позитивного контента

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Студия, о которой идёт речь, выпускает продукты для студенческих телестудий и распространяет контент через соцсети. На последний пункт и обратил своё внимание президент.— Особенно здорово, что вы в сетях работаете. <...> Я так понимаю, настрой у вас самый позитивный, а позитив в сетях нужен 100%. Его часто не хватает, —добавил глава государства.Напомним, что форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. Участие в нём за это время приняли уже около 20 тысяч человек. В этом году форум собрал почти две тысячи участников из России и других стран.