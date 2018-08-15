Путин рассказал на "Машуке" историю про находчивость Николая I

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Во время посещения лагеря главе государства презентовали фильмы о героях и истории России, один из которых — фильм "Аманат" — посвящён сыну имама Шамиля Джамалуддину. Он учился во Втором пажеском корпусе и вырос при дворе Николая I, что впоследствии послужило мощным стимулом для объединения Северного Кавказа и Российской Империи.Путин заметил, что и сам Николай I был "неординарной личностью" и мог находить выход из любой ситуации. Император приветствовал занятых на хозяйственных работах солдат словами: "Здорово, молодцы!" Они ему отвечали: "Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!" На этом же месте отрабатывали наказание провинившиеся военные, с которыми здороваться было не положено.— Но Николай несколько дней ездил (мимо), потом всё-таки остановился, повернулся к ним: "Здорово, шалуны!" Таким образом дал и им возможность поздороваться (с императором), — рассказал президент с улыбкой.