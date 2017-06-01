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Новости /  Общество /  Социум  

Путин призвал региональные власти оказывать всемерную поддержку многодетным семьям

1 июня 2017 09:25
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Путин призвал региональные власти оказывать всемерную поддержку многодетным семьям
Об этом глава государства заявил на церемонии вручения ордена "Родительская слава".

Путин отметил, что за последние годы немало сделано для поддержки материнства и детства.

Становится больше семей, воспитывающих двух и более детей. Президент заверил, что власти и дальше будут делать всё для создания достойных условий жизни таким семьям, передает Радио Маяк.

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