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Путин прибыл в Магнитогорск

31 декабря 2018 18:51
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Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, где произошёл взрыв газа в жилом доме, сообщает life.ru со ссылкой на телеграм-канал LIFE SHOT. Предполагается, что глава государства встретится с пострадавшими в результате ЧП, а также руководством региона.

Напомним, сегодня в Челябинской области произошла трагедия. Подъезд жилого дома в Магнитогорске рухнул целиком, повредив 48 квартир, в которых было прописано 111 человек, ещё девять снимали там жильё.

Сейчас известно о четырёх погибших, ещё пятеро госпитализированы, причём двое из них находятся в реанимации (взрослый и ребёнок). Ситуация осложняется тем, что в городе обещают сегодня до –29 градусов. Кроме того, существует риск обрушения соседних подъездов.

В Магнитогорск ранее прибыли министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава МЧС Евгений Зиничев, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Скворцова отмечала, что шансы на спасение тех, кто может быть под завалами, понижаются со временем.

Меж тем десятки жителей соседних подъездов эвакуированы в школы и общежитие. На данный момент всё ещё неизвестна судьба 35 человек, которые прописаны в разрушенной части дома. 
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