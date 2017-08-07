Путин поздравил с днем рождения Софию Ротару

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Глава государства отметил талант артистки, ее преданность профессии, искусству, сцене и многочисленным поклонникам.«Вы по праву пользуетесь большой, поистине всенародной любовью — как яркая, талантливая певица, подлинная звезда эстрады, как искренний, обаятельный, душевно щедрый человек», — говорится в сообщении.София Ротару родилась на Украине в селе Маршинцы Черновицкой области в 1947 году. За время своей карьеры она исполнила более 400 песен, в том числе «Лаванда», «Хуторянка», «Баллада о матери», «Верни мне музыку», «Аист на крыше» и другие. Певица награждена орденами «Знак Почета», Дружбы народов, Почета, украинским орденом «За заслуги» II степени, а также другими наградами. Ротару лауреат первой премии фестиваля «Золотой Орфей», российской музыкальной премии «Овация», специальной премии президента Белоруссии «Через искусство — к миру и взаимопониманию» и пр.