Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю

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"Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца. Российские буддисты, опираясь на многовековые исторические, культурные, духовные традиции своих предков, широко отмечают это знаменательное событие", - говорПутин отметил важность того, что общины активно принимают участие в жизни государства и общества.— ...большое внимание уделяется воспитанию молодёжи, реализации востребованных благотворительных и просветительских инициатив, — уточнил российский лидер.Он подчеркнул, что столь плодотворная работа достойна самого глубокого уважения.