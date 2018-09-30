Путин поздравил актрису Веру Васильеву с 93-летием
30 сентября 2018 14:31
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— Вы по праву пользуетесь большой, искренней любовью поклонников театра и кинематографа в нашей стране, — добавил российский лидер.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. Является народной артисткой СССР, лауреатом Сталинских премий. Актриса известна своими многочисленными ролями не только в театре, но также в телеспектаклях и кино. Она снималась в таких картинах, как "Карнавал", "Выйти замуж за капитана", "Вино из одуванчиков", "Следствие ведут знатоки" и многих других.
Помимо того, актриса принимала участие в озвучивании мультфильмов. Именно её голосом говорит Медведица из мультфильма "Умка ищет друга" (1970), а также мама Элли и волшебница Виллина из "Волшебника Изумрудного города" (1974).
Фото: tvkultura.ru
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