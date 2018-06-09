Путин поручил провести Wi-Fi в села с населением от 100 человек
9 июня 2018 23:57
Сейчас в ряде регионов реализуется пилотный проект по установке точек доступа к интернету в населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек. «Проект работает очень успешно, и регионы просят расширить данный проект и снизить требования к населенным пунктам по численности населения с 250 до 100 человек, говорил Путину на Совете законодателей председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев.
Федеральную программу устранения цифрового неравенства с 2014 года реализует «Ростелеком». На эти цели было выделено 168 млрд руб. Компания обещала до конца 2018 года установить точки доступа Wi-Fi в 13,6 тыс. малых и труднодоступных населенных пунктов, в которых проживают от 250 до 500 человек.
В июле прошлого года глава «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил, что ведомство отменяет плату за пользование интернетом через такие точки доступа, которая составляла 45 руб. в месяц. «Мы считаем, что эта плата не является критической с точки зрения выручки «Ростелекома». Но это позволит существенно упростить доступ жителей этих населенных пунктов к современным качественным услугам», — говорил Осеевский.
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Комментарии
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9 июня 2018 23:57
Сейчас в ряде регионов реализуется пилотный проект по установке точек доступа к интернету в населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек. Социум
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