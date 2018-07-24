Путин поручил правительству проработать вопрос постройки моста на Сахалин
24 июля 2018 21:52
115
«Я поручил правительству проработать все это», — сказал Путин на состоявшейся 24 июля встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, отвечая на просьбу главы региона высказать свое мнение о необходимости постройки моста.
Президент пояснил, что он в курсе продолжающихся на протяжении десятилетий дискуссий о строительстве моста на Сахалин и понимает этот вопрос «и с точки зрения справедливости для сахалинцев».
«Это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей. Можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно. Это привело бы и к развитию севера Хабаровского края, потому что нужно делать подходы», — сказал Путин. «Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику», — добавил он.
В начале сентября 2017 года Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума говорил, что власти «предметно изучают» возможность строительства железнодорожного моста на Сахалин.
Проект строительства транспортного перехода на Сахалин обсуждался в начале 2000-х годов. Этот проект предусматривал строительство новой железной дороги (приблизительно 580 км) со стороны Транссиба, железнодорожного и автомобильного моста через Татарский пролив (7,5 км), а также модернизацию железнодорожной сети Сахалина (около 870 км). В 2002 году была проведена правительственная экспертиза, которая показала, что с технической точки зрения проект реализуем. Его стоимость оценивалась в $4,5 млрд, из которых $2 млрд предназначались на строительство новой железнодорожной ветки и моста, а $2,5 млрд — на модернизацию железнодорожной системы на Сахалине.
В мае 2018 года и.о. главы Минтранса Максим Соколов рассказал, что эксперты обсуждали и возможность строительства тоннеля до Сахалина, однако назвали предпочтительным вариантом мост. «Стоимость этого проекта в целом в любом случае будет составлять несколько сотен миллиардов рублей», — сказал тогда Соколов.
После открытия движения по мосту через Керченский пролив Путин, проехавший по новому мосту в головной машине, снова ответил на вопрос о постройке моста на Сахалин. Президент отметил, что на этот счет есть «разные точки зрения».
«Одна из них заключается в том, что необходимого объема грузов для того, чтобы окупить эту стройку, на сегодняшний день нет. Но есть и другая сторона медали, которая заключается в том, что их пока и трудно сосчитать, пока нет этого моста либо тоннеля», — сказал тогда президент.
Весной в России была запущена в эксплуатацию первая очередь Крымского моста для автомобилей. Это крупнейший переход в стране, его протяженность составляет 19 км. Пропускная способность автомобильной части составит до 40 тыс. машин в сутки, железнодорожной — до 47 пар поездов в сутки.
Заказчиком строительства выступил «Росавтодор», генподрядчиком — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Стоимость проекта составила 228,3 млрд руб.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 июля 2018 21:52
Президент отметил, что понимает этот вопрос в том числе «с точки зрения справедливости для сахалинцев» Социум
96
24 июля 2018 21:43
Такие поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта о пенсионном возрасте. Социум
104
24 июля 2018 21:17
Министерство обороны предложило поставить на учет все гражданские легковые автомобили, чтобы воспользоваться ими в случае введения военного положения. Социум
148
Здравоохранение
24 июля 2018 19:29
Здравоохранение
211
24 июля 2018 16:59
Целый ряд мероприятий включён в региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Здравоохранение
170
24 июля 2018 16:25
Важно укрепить материально-техническую базу областной кардиологической службы. Здравоохранение
133
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
132
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
465
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
335
Туризм
24 июля 2018 11:40
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе. Туризм
165
23 июля 2018 09:13
Сейчас в "Натали Турс" осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены. Туризм
252
20 июля 2018 13:18
Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях. Туризм
244
Образование
24 июля 2018 00:51ТОП-3 Социальные сети для обучения английскому
Современное общество перестает общаться в реале и переходит в виртуальный мир. Образование
54
23 июля 2018 13:12
Они расскажут о последних открытиях в области физики и химии горения. Образование
292
19 июля 2018 12:30
По окончанию школы ее выпускники получат сертификат на 4 образовательных кредита. Образование
269
Культура
24 июля 2018 09:22
Мероприятие состоится в сквере имени поэта. Культура
195
23 июля 2018 12:33
Зрителям представят оперу Ж. Бизе «Кармен». Культура
296
22 июля 2018 17:09
Почти половину из списка топ-50 музыкантов заняли рок-группы, на втором месте - исполнители кантри музыки. Культура
506
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
894
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1144
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1155
Видео
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
744
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
567
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
613
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
778
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2362
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2799
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1241
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1178
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2901
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1960
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3124
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
436
Мероприятия