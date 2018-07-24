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Путин поручил правительству проработать вопрос постройки моста на Сахалин

24 июля 2018 21:52
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Президент отметил, что понимает этот вопрос в том числе «с точки зрения справедливости для сахалинцев»
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, который связал бы остров Сахалин с материком, передает РБК.

«Я поручил правительству проработать все это», — сказал Путин на состоявшейся 24 июля встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, отвечая на просьбу главы региона высказать свое мнение о необходимости постройки моста.

Президент пояснил, что он в курсе продолжающихся на протяжении десятилетий дискуссий о строительстве моста на Сахалин и понимает этот вопрос «и с точки зрения справедливости для сахалинцев».

​«Это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей. Можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно. Это привело бы и к развитию севера Хабаровского края, потому что нужно делать подходы», — сказал Путин. «Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику», — добавил он.

В начале сентября 2017 года Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума говорил, что власти «предметно изучают» возможность строительства железнодорожного моста на Сахалин.

Проект строительства транспортного перехода на Сахалин обсуждался в начале 2000-х годов. Этот проект предусматривал строительство новой железной дороги (приблизительно 580 км) со стороны Транссиба, железнодорожного и автомобильного моста через Татарский пролив (7,5 км), а также модернизацию железнодорожной сети Сахалина (около 870 км). В 2002 году была проведена правительственная экспертиза, которая показала, что с технической точки зрения проект реализуем. Его стоимость оценивалась в $4,5 млрд, из которых $2 млрд предназначались на строительство новой железнодорожной ветки и моста, а $2,5 млрд — на модернизацию железнодорожной системы на Сахалине.

В мае 2018 года и.о. главы Минтранса Максим Соколов рассказал, что эксперты обсуждали и возможность строительства тоннеля до Сахалина, однако назвали предпочтительным вариантом мост. «Стоимость этого проекта в целом в любом случае будет составлять несколько сотен миллиардов рублей», — сказал тогда Соколов.

После открытия движения по мосту через Керченский пролив Путин, проехавший по новому мосту в головной машине, снова ответил на вопрос о постройке моста на Сахалин. Президент отметил, что на этот счет есть «разные точки зрения».

«Одна из них заключается в том, что необходимого объема грузов для того, чтобы окупить эту стройку, на сегодняшний день нет. Но есть и другая сторона медали, которая заключается в том, что их пока и трудно сосчитать, пока нет этого моста либо тоннеля», — сказал тогда президент.

Весной в России была запущена в эксплуатацию первая очередь Крымского моста для автомобилей. Это крупнейший переход в стране, его протяженность составляет 19 км. Пропускная способность автомобильной части составит до 40 тыс. машин в сутки, железнодорожной — до 47 пар поездов в сутки.

Заказчиком строительства выступил «Росавтодор», генподрядчиком — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Стоимость проекта составила 228,3 млрд руб.


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Комментарии



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