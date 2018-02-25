Путин поручил правительству до 30 июня расширить перечень населенных пунктов, которые входят в «Золотое кольцо России»
25 февраля 2018 22:15
486
Правительство должно исполнить поручение совместно с органами исполнительной власти субъектов России и ассоциацией развития исторических поселений «Русская провинция», ассоциацией «Единое общероссийское объединение муниципальных образований (конгресс)», общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления».
Также правительству поручено увеличить доходы местных муниципальных образований, на чьих территориях находятся исторические поселения. Правительству и высшим должностным лицам субъектов государства поручено повысить туристическую и инвестиционную привлекательность малых городов и исторических поселений.
Помимо этого Путин поручил создать механизмы распространения лучших практик развития малых городов и исторических поселений; установить порядок определения предельной стоимости государственной историко-культурной экспертизы и провести археологические работы на территориях исторических поселений. В список поручений входит усовершенствование порядка и условий проведения археологических изысканий на территориях исторических поселений, уточнение критериев, согласно которым муниципальное образование должно быть признано историческим поселением.
Ранее замглавы Минкультуры Алла Манилова, слова которой приводит «Интерфакс», заявила журналистам, что министерство с 22 января начало собирать заявки от городов, которые планируют войти в туристический маршрут «Золотое кольцо России». По ее словам, маршрут Золотого кольца будет бороться за вхождение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В России два объекта Татарстана вошли в этот список — Болгар и Свияжск. Министерство решило, что в Золотом кольце нужно проделать ту же работу. «Если маршрут получит сертификацию Совета Европы, начнут приезжать европейские туристы, потому что начнут доверять», — отметила Манилова.
В том числе с этой целью создан Совет по стандартизации маршрута «Золотое кольцо».
По данным ТАСС, сейчас в маршрут Золотого кольца входят девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга. По данным «Интерфакса», в маршрут также включены Углич, Плес, Юрьев-Польский, Александров и Касимов.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 февраля 2018 22:15
Сейчас в маршрут Золотого кольца входят девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и... Социум
485
25 февраля 2018 20:14
Именинника поздравил глава региона Дмитрий Азаров. Социум
394
Здравоохранение
22 февраля 2018 23:51
Инсулинпродуцирующие клетки, созданные на основе стволовых клеток, позволяют заместить клетки поджелудочной железы, которые поражает диабет. Благодаря клеткам,... Здравоохранение
524
22 февраля 2018 20:17
Такие лекарства запрещены для розницы и могут использоваться только в больницах. При их самостоятельном применении не исключен летальный исход, указывает... Здравоохранение
420
21 февраля 2018 15:43
В больнице в настоящее время находятся три магнитно-резонансных томографа. Один из них с 2014 года находится в неисправном состоянии и признан не подлежащим... Здравоохранение
656
Новости медицины
22 февраля 2018 19:32
Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться. Новости медицины
86
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
214
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
467
Туризм
23 февраля 2018 11:34
Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Туризм
378
19 февраля 2018 19:20
Туризм
639
15 февраля 2018 13:14
Такую точку зрения высказал глава Минфина Антон Силуанов. Туризм
299
Образование
25 февраля 2018 11:39
На сегодняшний день 162 школы сконцентрированы по всем 9 районам города. Образование
314
24 февраля 2018 10:47
Вход на мероприятие свободный. Образование
471
23 февраля 2018 12:05
Заявку необходимо подать до 27 февраля. Образование
392
Культура
23 февраля 2018 11:16
Концерты пройдут 23-24 февраля. Культура
387
22 февраля 2018 09:39
Будет присуждено Гран-При Фестиваля. Культура
255
20 февраля 2018 13:23
Прозвучат известные и малознакомые произведения эпохи барокко в жанре токкаты. Культура
355
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
287
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
636
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
618
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
504
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
448
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
932
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
672
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
716
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2063
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1331
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
610
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3741
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2149
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2585
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2484
Мероприятия