Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет

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Указано, что каждая упаковка табачных изделий подлежит маркировке средствами идентификации для отслеживания оборота производственного оборудования, движения и распределения продукции. Это позволит предотвратить незаконные продажи.Проверять средства идентификации будут организации, которые осуществляют оптовую и розничную торговлю табачными изделиями при помощи специальных систем.Согласно документу, к табачным организациям приравняют индивидуальных предпринимателей, которые производят и перемещают через границу табачную продукцию.