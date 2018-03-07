Путин подписал закон о досрочном уравнивании МРОТ и прожиточного минимума

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После повышения МРОТ достигнет уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения по итогам второго квартала 2017 года. Таким образом, МРОТ и прожиточный минимум, уравнять которые российские власти собирались с 1 января 2019 года, сравняются на восемь месяцев раньше срока.В начале января 2018 года Путин говорил, что повышение МРОТ поможет улучшить материальное положение примерно 4 млн человек.«Это не только те, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, но и те, кто работает на малых предприятиях, это определенная часть работающих пенсионеров», — пояснил тогда президент, напомнив, что от уровня МРОТ зависит и размер пособий для беременных, выплат в связи с родами или временной нетрудоспособностью.Согласно закону, который Путин подписал в декабре 2017 года, с 2019 года МРОТ должен ежегодно устанавливаться на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года или даже выше (в тех случаях, когда величина прожиточного минимума вдруг опустилась ниже уровня предыдущего года).По данным Росстата, в среднем в январе—сентябре 2017 года доходы ниже прожиточного минимума в России имели 20,3 млн человек, или 13,8% населения страны. По словам главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, столь большое число бедных объясняется экономической ситуацией, которая складывалась в 2015–2016 годах.