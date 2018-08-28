Путин освободил от должностей 15 генералов

137

Так, от своих должностей освобождены заместитель главы МЧС Владлен Аксёнов, начальник ГУ МЧС по Томской области Михаил Бегун, руководитель следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу Анвар Ахмедзянов, прокурор Приморского края Сергей Бессчастный.Кроме того, с постов сняты начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД по Ульяновской области Юрий Варченко, первый заместитель руководителя военного СУ СКР по Южному военному округу Дмитрий Васильев.Также среди освобождённых от должностей — начальник ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУ МЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУ СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин, заместитель начальника ГУ МВД по Кемеровской области Игорь Коршунов и руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин.