Путин об "отравителях Скрипаля": Мы знаем, кто это. Мы их нашли

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— Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто это, мы нашли, — заявил президент на пленарном заседании ВЭФ. — Ничего там особого и криминального нет.Лидер страны также добавил, что Петров и Боширов являются гражданскими, тем самым Путин опроверг заявления Лондона о том, что "отравители" работают в ГРУ.В Лондоне заявили, что в отравлении Юлии и Сергея Скрипаль обвиняются якобы два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Россия в ответ призвала британскую сторону перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству в расследовании данного дела.Фото: полиция Великобритании/ life.ru