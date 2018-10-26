Путин назвал смерть Караченцова огромной и невосполнимой утратой

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— Уход Николая Петровича Караченцова — огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег. Для всех нас, — отмечает глава государства.Президент также пояснил, что Караченцов был настоящей звездой кино и "Ленкома", в котором служил многие годы.— Миллионы людей искренне любили этого яркого, неординарного, обаятельного человека, восхищались его силой духа и стойкостью, — подытожил Владимир Путин.Николай Караченцов ушёл из жизни сегодня утром. Он всего один день не дожил до своего 74-летия. В прошлом году у народного артиста РСФСР обнаружили злокачественную опухоль в лёгком. Сегодня у него отказали почки и стало известно, что метастазы поразили почти все органы.Фото: соцсети