Я нашел ошибку
Главные новости: 
Непогашенный кредит лишил организацию в Самарской области печатных станков. Фирма по производству полиграфической продукции взяла в банке ссуду под залог оборудования.
Непогашенный кредит лишил организацию в Самарской области печатных станков
Из Рождествено спасатели эвакуировали потерявшую сознание девушку Ее переправили через Волгу и передали врачам.
Из Рождествено спасатели эвакуировали потерявшую сознание девушку
Министерство здравоохранения Самарской области стало победителем регионального конкурса Конкурс стартовал в апреле и проходил по трем номинациям.
Министерство здравоохранения Самарской области стало победителем регионального конкурса
Сформирован окончательный список сборных, которые приедут на ЧМ-2018 в Россию В него вошли 32 команды.
Сформирован окончательный список сборных, которые приедут на ЧМ-2018 в Россию
В Самаре полицейские задержали подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков Подозреваемые являются родственниками.
В Самаре полицейские задержали подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков
Наука – промышленности и сервису Под таким названием в ПВГУС состоится Международная научно-практическая конференция.
Наука – промышленности и сервису
Путин наградил экс-губернатора Меркушкина орденом Александра Невского Награждение состоялось в Екатерининском зале Кремля.
Путин наградил экс-губернатора Меркушкина орденом Александра Невского
Причиной крушения самолета в Хабаровском крае стала нехватка топлива Погибли шесть человек.
Причиной крушения самолета в Хабаровском крае стала нехватка топлива
сегодня  Четверг, 16 ноября, 10:23
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/11:
USD 60.25
0.63
EUR 71.17
1.49
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Путин наградил экс-губернатора Меркушкина орденом Александра Невского

16 ноября 2017 09:20
124
Путин наградил экс-губернатора Меркушкина орденом Александра Невского Награждение состоялось в Екатерининском зале Кремля.
Награждение состоялось в Екатерининском зале Кремля.

Владимир Путин наградил уволенного («по собственному желанию») самарского губернатора Николая Меркушкина орденом Александра Невского. Об этом сообщает в своем твиттере корреспондент радио Эхо Москвы в Самаре Гор Мелконян.

Экс-руководителю вручили его накануне, 15 ноября, в ходе торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля. Среди удостоившихся государственных наград были 11 отправленных в отставку губернаторов и глав субъектов РФ, деятели науки, культуры, искусства, образования. Госнаграды всем уволенным осенью губернаторам президент РФ пообещал на встрече с ними в начале ноября, подчеркнув, что их отставка вовсе не означает, что он недоволен их работой, пишет ИА REGNUM.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
16 ноября 2017  09:20
Путин наградил экс-губернатора Меркушкина орденом Александра Невского Награждение состоялось в Екатерининском зале Кремля.
Путин наградил экс-губернатора Меркушкина орденом Александра Невского
Награждение состоялось в Екатерининском зале Кремля. Социум
123
15 ноября 2017  23:03
Большинство нарушений касается некорректной маркировки продукции.
Роскачество выявило массовое несоответствие молочных сосисок ГОСТу
Большинство нарушений касается некорректной маркировки продукции.  Социум
243
15 ноября 2017  22:52
Предлагаемые изменения могут вступить в силу с 1 января 2018 года.
Роскомнадзор будет проверять владельцев СМИ на наличие родственников-иностранцев
Предлагаемые изменения могут вступить в силу с 1 января 2018 года.  Социум
204
Весь список

Здравоохранение
16 ноября 2017  09:53
Министерство здравоохранения Самарской области стало победителем регионального конкурса Конкурс стартовал в апреле и проходил по трем номинациям.
Министерство здравоохранения Самарской области стало победителем регионального конкурса
Конкурс стартовал в апреле и проходил по трем номинациям. Здравоохранение
43
15 ноября 2017  16:39
Лучшие рентгенологи выбирались Президиумом Российского общества рентгенологов и радиологов.
Главный рентгенолог Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина признан лучшим в России
Лучшие рентгенологи выбирались Президиумом Российского общества рентгенологов и радиологов.   Здравоохранение
251
15 ноября 2017  11:32
Самарцев приглашают на областной День борьбы с сахарным диабетом Мероприятие состоится в ОДО.
Самарцев приглашают на областной День борьбы с сахарным диабетом
Мероприятие состоится в ОДО. Здравоохранение
219
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
142
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
393
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
284
Весь список
Туризм
15 ноября 2017  09:30
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году Объект находится на территории санатория «Волга».
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году
Объект находится на территории санатория «Волга». Туризм
348
10 ноября 2017  11:45
Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ.
Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы
Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ. Туризм
200
8 ноября 2017  09:23
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году Москва не вошла в первую десятку.
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
208
Весь список
Образование
15 ноября 2017  22:40
Самарскую область представят 7 конкурсантов.
С 15 по 17 ноября в Крыму будет работать Российская национальная премия «Студент года – 2017».
Самарскую область представят 7 конкурсантов.  Образование
190
15 ноября 2017  10:49
Прием в первый класс в Самаре стартует 15 декабря С этого числа начнется набор в гимназии, лицеи и Вальдорфскую школу.
Прием в первый класс в Самаре стартует 15 декабря
С этого числа начнется набор в гимназии, лицеи и Вальдорфскую школу. Образование
197
14 ноября 2017  21:28
В РПЦ не против инициативы.
Мусульмане из ДУМ России предложили ввести уроки религии с 4-го по 11-й класс
В РПЦ не против инициативы. Образование
257
Весь список

Культура
15 ноября 2017  12:26
День рождения Эльдара Рязанова отметят в Самаре Мероприятие проведет Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького.
День рождения Эльдара Рязанова отметят в Самаре
Мероприятие проведет Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького. Культура
212
14 ноября 2017  20:19
Формирование и издание Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств» имеет весомое общественное значение и затрагивает вопросы престижа Самарской губернии на всероссийском и международном уровнях.
В Самаре состоится презентация лауреатов Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств»
Формирование и издание Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств» имеет весомое общественное значение и затрагивает... Культура
237
13 ноября 2017  13:54
Главный Дед Мороз страны посетит Самару дважды Он приедет 6 и 18 декабря.
Главный Дед Мороз страны посетит Самару дважды
Он приедет 6 и 18 декабря. Культура
312
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
70
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
159
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
249
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4321
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1575
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8457
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2337
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9261
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2729
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1325
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1666
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1561
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1308
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2939
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2757
Весь список

Мероприятия
В СамГТУ прошла традиционная встреча руководителей энергокомпаний с будущими энергетиками
В Кинеле состоялся областной праздник «Отец. Отчество. Отечество»
В Самаре - городе-организаторе ЧМ-2018 пройдет Всероссийский урок «Футбол без дискриминации»
Весь список
Популярное
за сегодня

Владимир Путин утвердил 24 показателя эффективности региональных органов власти

207

Роскачество выявило массовое несоответствие молочных сосисок ГОСТу

140

Медведев постановил повысить доступность электроэнергии для дачников

135
за неделю

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

1519

Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

1496

Ночной пожар на ул. Главной в Самаре тушили 75 человек

1489
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда