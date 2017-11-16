Путин наградил экс-губернатора Меркушкина орденом Александра Невского
16 ноября 2017 09:20
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Владимир Путин наградил уволенного («по собственному желанию») самарского губернатора Николая Меркушкина орденом Александра Невского. Об этом сообщает в своем твиттере корреспондент радио Эхо Москвы в Самаре Гор Мелконян.
Экс-руководителю вручили его накануне, 15 ноября, в ходе торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля. Среди удостоившихся государственных наград были 11 отправленных в отставку губернаторов и глав субъектов РФ, деятели науки, культуры, искусства, образования. Госнаграды всем уволенным осенью губернаторам президент РФ пообещал на встрече с ними в начале ноября, подчеркнув, что их отставка вовсе не означает, что он недоволен их работой, пишет ИА REGNUM.
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