Путин и Медведев поздравили с 80-летием режиссера Андрея Кончаловского
20 августа 2017 14:03
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Российский лидер назвал Кончаловского «бесконечно» талантливым и увлеченным человеком. «Вы блестяще реализовали свой творческий потенциал, достигли подлинных вершин мастерства», — заявил Путин. Президент отметил, что режиссерские и сценарные работы Кончаловского отличаются «тонким психологизмом и необычайно острым ощущением эпохи», а также являются событием в мировом искусстве. Путин пожелал режиссеру успехов, здоровья и всего наилучшего.
Кроме того, с днем рождения Кончаловского поздравил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. В поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте правительства, премьер назвал режиссера человеком «большой творческой энергии и истинной интеллигентности». Медведев отметил, что Кончаловский достиг «абсолютного владения» режиссерским искусством, может экспериментировать и сохранить «уникальный авторский почерк».
По мнению российского премьера, это помогает Кончаловскому работать в самых разных жанрах кинематографа, писать книги и сценарии и создавать «оригинальные театральные и оперные постановки». «Ваши работы разные, как сама жизнь. Они всегда становятся заметным событием в культуре. Они заставляют миллионы зрителей не только переживать вместе с вашими героями, но и размышлять», — написал Медведев.
Фото rg.ru
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