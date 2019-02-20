Путин допустил, что Россию могут отключить от Интернета
20 февраля 2019 22:27
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— Они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически всё возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят, — сказал он.
По мнению российского лидера, подобный шаг нанесёт колоссальный ущерб — как политический, так и экономический — иностранным партнёрам, но теоретически угроза всё же есть.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении автономной работы Рунета в случае отключения от Глобальной сети.
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