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Новости /  Общество /  Социум  

Путин: Волонтёры часто работают эффективнее чиновников

15 августа 2018 21:37
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По мнению главы государства, это связано с тем, что двигателем деятельности добровольцев является доброта сердца.
Президент России Владимир Путин, выступая перед участниками форума "Машук", заявил, что волонтёры часто работают эффективнее чиновников. Глава государства признался, что всегда удивляется тому, что их деятельность не обусловлена никакими прагматическими интересами, в том числе получением прибыли, передает life.ru.

— Деятельность волонтёра далека от получения прибыли. Это связано с милосердием, с добротой сердца, с позывами души. Как мы с вами хорошо знаем, человечество не знает более мощного мотора, чем человеческое сердце. Когда деятельность идёт именно от сердца, она достигает максимального эффекта, — сказал глава государства.

Путин отметил, что именно поэтому работа волонтёров более эффективна, чем деятельность чиновников. Президент также назвал востребованными все проекты, с которыми он ознакомился на форуме. Российский лидер добавил, что в такой работе во многом заключается сила малой родины каждого волонтёра. К примеру, на Кавказе люди впитывают это с молоком матери.

Напомним, что форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. Участие в нём за это время приняли уже около 20 тысяч человек. В этом году форум собрал почти две тысячи участников из России и других стран. 
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Комментарии



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