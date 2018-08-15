Путин: Волонтёры часто работают эффективнее чиновников

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— Деятельность волонтёра далека от получения прибыли. Это связано с милосердием, с добротой сердца, с позывами души. Как мы с вами хорошо знаем, человечество не знает более мощного мотора, чем человеческое сердце. Когда деятельность идёт именно от сердца, она достигает максимального эффекта, — сказал глава государства.Путин отметил, что именно поэтому работа волонтёров более эффективна, чем деятельность чиновников. Президент также назвал востребованными все проекты, с которыми он ознакомился на форуме. Российский лидер добавил, что в такой работе во многом заключается сила малой родины каждого волонтёра. К примеру, на Кавказе люди впитывают это с молоком матери.Напомним, что форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. Участие в нём за это время приняли уже около 20 тысяч человек. В этом году форум собрал почти две тысячи участников из России и других стран.