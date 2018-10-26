Психологи выяснили, почему трудно разорвать несчастливые отношения

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В первом опросе приняли участие 1348 человек в возрасте около 26 лет. Им предложили ответить на вопросы о том, сколько сил они вложили в отношения, какую реакцию ожидают от партнёра в случае расставания, а также ценят ли их возлюбленные. Второй опрос проводился среди 500 человек в среднем в возрасте 32 лет, причём 442 из них на момент начала исследования намеревались порвать со своим партнёром.Результаты как одного, так и другого исследования показали, что основной проблемой в решении расстаться было нежелание ранить чувства другого. Это укрепило мнение психологов о том, что людям свойственно стараться безвозмездно приносить пользу другим людям.— Мы не хотим ранить чувства наших партнёров, и нам не всё равно, что они хотят, — отметила одна из учёных Саманта Джоел.Исследователь добавила, что проведённые ранее исследования указывали на то, что людям трудно расставаться из-за слишком большого количества сил, потраченных на отношения, а также из-за страха одиночества. Это указывало на то, что решение основывалось лишь на личных интересах, однако нынешние данные говорят об обратном.