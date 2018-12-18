Психологи рассказали, как конфликты на работе разрушают организм

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В эксперименте приняли участие 305 гетеросексуальных пар, где оба партнёра работают. Респондентам предлагалось ответить, как часто им приходилось, например, сталкиваться с игнорированием со стороны коллег или едкими комментариями в свой адрес.Помимо того, психологи спрашивали, как часто испытуемые думают о работе в негативном ключе, сколько раз в день употребляют кофеин и другие детали.Оказалось, что регулярные размышления относительно рабочих конфликтов в нерабочее время напрямую связаны с развитием симптомов бессонницы. При этом учёные отмечают, что проблемы со сном возникают не только у самого работника, но и у его партнёра, если оба работают в одной компании.Это связывают с тем, что любовники-коллеги лучше осведомлены о положении дел в коллективе и лично знакомы с теми, о ком рассказывают их половинки. Что заставляет их буквально переживать конфликт заново вместе.