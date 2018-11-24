"Проверим". Рогозин ответил на вопрос, были ли американцы на Луне
24 ноября 2018 13:36
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Он также отметил, что госкорпорация совместно с НАСА уже начала корректировать программы экспериментов на МКС, нацеливаясь на создание технологий и подготовку экипажей к работе в гораздо менее комфортных условиях — с учётом того, что "корабль завтра не прилетит и не привезёт воды", либо же в случае поломки какого-либо аппарата.
— Всё должно быть регенерировано, — подчеркнул Рогозин. — Чтобы можно было на 3D-принтерах выращивать любой аппарат, что-то сломалось — сразу всё починили.
Отвечая на вопрос, были ли американцы ла Луне, глава "Роскосмоса" шутливо пообещал проверить это.
— Мы такую задачу поставили — полететь и проверить, — сказал он. — Они говорят, что были. Мы проверим.
Рогозин отметил, что цель состоит не только в том, чтобы облететь Луну, но и работать на её поверхности и чтобы спускаемый аппарат мог не только приземлиться, но и подняться. Для создания посещаемой базы на спутнике необходимо, в свою очередь, учитывать все радиационные и метеоритные риски. Как подчеркнул глава "Роскосмоса", ни одна страна, даже самая богатая, в одиночку такую работу не сделает.
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