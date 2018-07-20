Проведение ЧМ по футболу в России принесло стране более 850 млрд рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров
20 июля 2018 15:29
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«Он (ЧМ) принес России более 850 млрд руб., что составляет около 1% ВВП», — сказала Ломидзе. По ее словам, благодаря чемпионату в России было создано 220 тыс. рабочих мест. Ломидзе указала, что города ЧМ-2018 посетили за время турнира 5,7 млн болельщиков. Почти половина из них — иностранцы.
Говоря о построенных для ЧМ отелях, Ломидзе отметила, что «серьезные проблемы» с последующей заполняемостью могут быть у Нижнего Новгорода, Волгограда и Саранска.
По мнению Ломидзе, безвизовый режим до конца года для обладателей паспорта болельщика не окажет существенного влияния на турпоток в Россию.
«Это имеет смысл только для тех болельщиков, у которых удобная транспортная доступность до России: наличие прямых перелетов, недорогие билеты. Это жители азиатских и европейских стран. Для болельщиков из Латинской Америки, которых было на ЧМ 35% от всех гостей мундиаля, это не подойдет», — отметила она.
Законопроект, который предполагает разрешение гостям ЧМ-2018 вернуться в Россию без оформления визы до конца текущего года, внесли в Госдуму 17 июля. Для въезда в страну можно использовать карту болельщика ЧМ (Fan ID).
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что бюджет столицы за счет приехавших на чемпионат иностранных болельщиков получил около 13 млрд руб.
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