«Против течения»: В Сызрани 18-летняя студентка прошлась по улицам города в традиционной русской одежде

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Московская художница запустила свой проект в 2012 году, но Алиса только сейчас решилась на участие в нем: "Проснулась на той неделе и решила, что мне нужно прогуляться по Сызрани в традиционной одежде".Горожане принимали девушку по-разному – кто-то «пугался», но большинство восприняли образ положительно. Алиса Манахова провела несколько фотосъемок на центральных улицах города.Фото Шогер Геворгян/ маленькая Сызрань