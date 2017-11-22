Прошел восьмой сезон Лиги КВН СамГТУ
22 ноября 2017 22:55
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Уровень шуток оценивали капитан футбольной команды «Крылья Советов» Иван Таранов, самарский ведущий Евгений Козаченко, чемпионка высшей лиги Международного союза КВН, профессиональный педагог по вокалу Василина Кукушкина, участник команды КВН «Волжане-СамГТУ» Андрей Лаврентьев. Возглавлял жюри председатель профкома студентов Политеха Константин Франк.
По итогам игры третье место заняла команда химико-технологического факультета «Щелочь». Вторыми стали ребята из Самарского государственного социально-педагогического университета — команда «Вектор правильный». Победителем сезона признана команда электротехнического факультета «Вертикаль».
Приз в номинации «Лучший актер» получил член команды «Вектор правильный» Василий Байдулин, а лучшей актрисой стала участница команды «Щелочь» Екатерина Рогожина. Награду за лучшую шутку вручили Сборной ЭТФ. КВНщиком года признан Дамир Ахметгареев, сообщает пресс-служба СамГТУ.
Фото: пресс-служба СамГТУ
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