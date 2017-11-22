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Прошел восьмой сезон Лиги КВН СамГТУ

22 ноября 2017 22:55
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За чемпионство боролись пять команд из Политеха, СамГМУ и СГСПУ.
21 ноября состоялся финал восьмого сезона Лиги КВН СамГТУ. За чемпионство боролись пять команд из Политеха, СамГМУ и СГСПУ. Свое мастерство веселить зрителей ребята демонстрировали во время четырех традиционных конкурсов: приветствия, разминки, капитанского и конкурса одной песни.

Уровень шуток оценивали капитан футбольной команды «Крылья Советов» Иван Таранов, самарский ведущий Евгений Козаченко, чемпионка высшей лиги Международного союза КВН, профессиональный педагог по вокалу Василина Кукушкина, участник команды КВН «Волжане-СамГТУ» Андрей Лаврентьев. Возглавлял жюри председатель профкома студентов Политеха Константин Франк.

По итогам игры третье место заняла команда химико-технологического факультета «Щелочь». Вторыми стали ребята из Самарского государственного социально-педагогического университета — команда «Вектор правильный». Победителем сезона признана команда электротехнического факультета «Вертикаль».

Приз в номинации «Лучший актер» получил член команды «Вектор правильный» Василий Байдулин, а лучшей актрисой стала участница команды «Щелочь» Екатерина Рогожина. Награду за лучшую шутку вручили Сборной ЭТФ. КВНщиком года признан Дамир Ахметгареев, сообщает пресс-служба СамГТУ.



Фото:    пресс-служба СамГТУ
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