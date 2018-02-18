Прощеное воскресенье: как возникла уникальная традиция перед Великим постом
18 февраля 2018 14:34
198
В Церкви Прощеное воскресенье называют еще "сыропустным". Это слово означает "сыр опускаю" ("оставляю"): Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, когда разрешается есть скоромную пищу — яйца и молочные продукты.
В Прощеное воскресенье Русская православная церковь совершает за богослужениями "воспоминание Адамова изгнания". По Библии это событие — выдворение первых людей, Адама и Евы, из рая за непослушание Богу — положило начало земной истории. И как праотец Адам потом каялся в своих проступках, так и все верующие, вступающие в Великий пост, призываются к тому же.
Настоятель храма Святой Елизаветы в Покровском-Стрешневе митрополит Рязанский и Михайловский Марк замечает, что ни один человек в своей жизни не может избежать серьезных ошибок, которые Церковь называет грехом. И в этом все люди — "верные" последователи своего прародителя Адама.
"С приходом Великого поста мы должны начать другую жизнь, наступило время оплакивать соделанные нами грехи. Мы повторили путь Адама в грехопадении, но нам еще предстоит повторить его путь в покаянии. И открывающийся перед нами период Великого поста помогает нам в этом", — говорит архиерей.
По его словам, при слове "покаяние" у некоторых возникает представление, что это "сплошные отрицательные эмоции" и полная противоположность тому, что понимают под полноценной жизнью. Однако в действительности лишь первый этап покаяния — раскаяние — может быть связан с негативными переживаниями. Полноценное же покаяние наполняет душу радостью и избавляет человека от внутренних конфликтов, порождающих грех.
Считается, что первой Божьей заповедью, которую нарушили Адам и Ева, был именно запрет "вкушать" плод одного, определенного Богом дерева — "древа познания добра и зла". И чтобы примириться с Богом, человек снова должен пройти через пост. Правда, теперь это воздержание гораздо более строгое.
В Прощеное воскресенье во всех православных храмах читается отрывок из Евангелия со словами Спасителя: "Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших". Это обязательное условие для вступления человека в пост, без которого даже полное воздержание от пищи будет считаться, выражаясь юридическим языком, недействительным: Бог не примет его.
"Чтобы пережить прощение, нам надо научиться самим прощать. Вот именно потому, что мы нуждаемся в прощении, мы должны научиться прощать других людей. И мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам", — объясняет клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев.
Воплощая этот призыв к всепрощению, в церквях и монастырях служат вечерни с особым "чином прощения". Священники читают молитву, прося у Бога благословения для всех на предстоящий длительный пост (помимо 40-дневного Великого поста, это еще и следующая за ним Страстная "седмица", неделя). Затем по традиции духовенство просит прощения у всех, собравшихся в церкви, а миряне — у духовенства и друг у друга.
"Прости меня" и "я прощаю" верующие говорят в течение дня и всем своим домочадцам и знакомым, которым чем-то досадили или на которых сами держат обиду. Конечно, слова могут быть и другими, главное — дух примирения. Извинится за свои проступки, "вольные или невольные", перед всеми и патриарх после вечерней службы в храме Христа Спасителя.
Сам чин прощения берет свое начало в палестинских и египетских монастырях V–VI веков, когда накануне Великого поста монахи на 40 дней уходили в пустыню, чтобы посвятить все свое время молитве и подготовке к празднику Пасхи.
"Некоторые из них уже не возвращались обратно: кто-то умирал от старости, кого-то могли постигнуть несчастья в суровой безлюдной пустыне, — рассказывает насельник Сретенского монастыря иеромонах Ириней (Пиковский). — Потому, расходясь, отшельники, как перед смертью, просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды. И конечно, сами от души всех прощали. Каждый понимал, что их прощание друг перед другом в преддверии Великого поста могло оказаться последним. Для того и появился существующий ныне чин прощения — чтобы примириться со всеми людьми и, благодаря этому, — с Богом".
А за неделю перед Прощеным воскресеньем православная церковь вспоминала евангельскую притчу о Страшном суде, после которого Господь введет в Царство Небесное тех, кто как-то помогал другим людям в их нуждах, и во "тьму внешнюю" — не оказавших своим ближним никакой милости.
Однако, как объясняет преподаватель и духовник Санкт-Петербургской православной духовной академии протоиерей Вячеслав Харинов, "неделя о Страшном суде" может подвигнуть человека чрезмерно увлечься различными социальными проектами, он может решить, что его спасение зависит именно от того, сумеет ли он "накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, посетить больного, заключенному помочь". Но Прощеное ставит все на свои места.
Оно показывает, что человек приобретает Царство Небесное не благодаря каким-то "внешним" добрым делам, а прежде всего путем "стяжания" (достижения) особого внутреннего состояния — того "нравственного чувства, нравственного богатства", которым он может поделиться с каждым. Прощение других и осознание собственных ошибок — это и есть ключ к такому особому, "спасительному" состоянию души. И в этом главный урок этого дня.
Отец Вячеслав говорит о прощении и как о "реализации в себе богоподобия": "Потому что Бог прощает — Он милостив и многомилостив. И мы, делая то же, как бы примеряем на себя это богоподобие, как бы подражаем Творцу в этом акте".
"Наше спасение начинается с того, как мы будем относиться к ближнему. Смысл христианской сотериологии (учения о спасении. — Прим. ред.) в том, что, если мы не сделаем ничего для спасения ближнего, мы сами не спасемся. И в этом отношении, конечно же, пост — удивительное время. Надо уметь увидеть в нем не личный подвиг, не мое личное дело, но момент какого-то удивительного служения другим… Увидеть наше собственное спасение в ближнем", — заключает священник.
Примеров тому много в жизни святых. Один из древних отцов церкви Антоний Великий считал неприличным делать что-либо хорошее для себя прежде, чем сделает это ближнему. А знаменитый подвижник XX века старец Силуан Афонский писал, что "блаженна душа, любящая брата своего, ибо брат наш есть наша жизнь".
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 февраля 2018 14:34
"Прости меня" и "я прощаю" верующие говорят в течение дня и всем своим домочадцам и знакомым, которым чем-то досадили или на которых сами держат обиду. Социум
198
17 февраля 2018 16:29
ФАС может закрыть рынок для 17 препаратов «АстраЗенека», если их цены не снизят к 20 февраля. В компании опасаются, что из-за невозможности выполнить... Социум
592
17 февраля 2018 16:10
Поставки из которой были под запретом с 2006 по 2013 год. Госпрограмма Грузии по продвижению своих вин за рубежом на Россию не распространяется. Социум
364
Здравоохранение
15 февраля 2018 23:47
Это сделано для «снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости ОРВИ и гриппом» на основании решения санитарно-противоэпидемической... Здравоохранение
393
15 февраля 2018 21:13
Мобильные комплексы будут располагаться на территории Новокуйбышевской центральной городской больницы. Здравоохранение
547
14 февраля 2018 18:37
В I квартале 2018 года запланировано несколько выездов бригад. Здравоохранение
310
Новости медицины
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
169
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
412
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
418
Туризм
15 февраля 2018 13:14
Такую точку зрения высказал глава Минфина Антон Силуанов. Туризм
250
8 февраля 2018 09:58
Наш город примет эстафету от Уфы и станет главной профессиональной площадкой для общения представителей туротрасли в регион Туризм
399
7 февраля 2018 13:27
Туда съедутся представители турбизнеса со всего мира. Туризм
302
Образование
13 февраля 2018 22:35
Ранее Рособрнадзор лишил Самарский национальный исследовательский университет госаккредитации по направлению "Экономика и управление". Образование
425
13 февраля 2018 22:20
С приветственным словом к воспитателям, учителям, преподавателям, методистам обратился глава региона Дмитрий Азаров. Образование
453
13 февраля 2018 22:06
Для обучения военнослужащих основам огневой подготовки. Студенты военной кафедры смогут получить базовые навыки выживания в боевых условиях, не выезжая на... Образование
338
Культура
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
262
18 февраля 2018 10:11
Основная праздничная программа проводов русской зимы ожидает жителей и гостей города на площади имени В.В. Куйбышева Культура
378
17 февраля 2018 11:39
Его создание приурочено к 45-летнему юбилею библиотеки и году добровольца в России. Культура
409
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
244
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
601
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
584
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
399
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
363
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
761
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
594
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
643
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1967
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
262
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
504
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3625
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2078
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2516
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2406
Мероприятия