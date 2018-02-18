Прощеное воскресенье: как возникла уникальная традиция перед Великим постом

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В Церкви Прощеное воскресенье называют еще "сыропустным". Это слово означает "сыр опускаю" ("оставляю"): Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, когда разрешается есть скоромную пищу — яйца и молочные продукты.В Прощеное воскресенье Русская православная церковь совершает за богослужениями "воспоминание Адамова изгнания". По Библии это событие — выдворение первых людей, Адама и Евы, из рая за непослушание Богу — положило начало земной истории. И как праотец Адам потом каялся в своих проступках, так и все верующие, вступающие в Великий пост, призываются к тому же.Настоятель храма Святой Елизаветы в Покровском-Стрешневе митрополит Рязанский и Михайловский Марк замечает, что ни один человек в своей жизни не может избежать серьезных ошибок, которые Церковь называет грехом. И в этом все люди — "верные" последователи своего прародителя Адама."С приходом Великого поста мы должны начать другую жизнь, наступило время оплакивать соделанные нами грехи. Мы повторили путь Адама в грехопадении, но нам еще предстоит повторить его путь в покаянии. И открывающийся перед нами период Великого поста помогает нам в этом", — говорит архиерей.По его словам, при слове "покаяние" у некоторых возникает представление, что это "сплошные отрицательные эмоции" и полная противоположность тому, что понимают под полноценной жизнью. Однако в действительности лишь первый этап покаяния — раскаяние — может быть связан с негативными переживаниями. Полноценное же покаяние наполняет душу радостью и избавляет человека от внутренних конфликтов, порождающих грех.Считается, что первой Божьей заповедью, которую нарушили Адам и Ева, был именно запрет "вкушать" плод одного, определенного Богом дерева — "древа познания добра и зла". И чтобы примириться с Богом, человек снова должен пройти через пост. Правда, теперь это воздержание гораздо более строгое.В Прощеное воскресенье во всех православных храмах читается отрывок из Евангелия со словами Спасителя: "Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших". Это обязательное условие для вступления человека в пост, без которого даже полное воздержание от пищи будет считаться, выражаясь юридическим языком, недействительным: Бог не примет его."Чтобы пережить прощение, нам надо научиться самим прощать. Вот именно потому, что мы нуждаемся в прощении, мы должны научиться прощать других людей. И мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам", — объясняет клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев.Воплощая этот призыв к всепрощению, в церквях и монастырях служат вечерни с особым "чином прощения". Священники читают молитву, прося у Бога благословения для всех на предстоящий длительный пост (помимо 40-дневного Великого поста, это еще и следующая за ним Страстная "седмица", неделя). Затем по традиции духовенство просит прощения у всех, собравшихся в церкви, а миряне — у духовенства и друг у друга."Прости меня" и "я прощаю" верующие говорят в течение дня и всем своим домочадцам и знакомым, которым чем-то досадили или на которых сами держат обиду. Конечно, слова могут быть и другими, главное — дух примирения. Извинится за свои проступки, "вольные или невольные", перед всеми и патриарх после вечерней службы в храме Христа Спасителя.Сам чин прощения берет свое начало в палестинских и египетских монастырях V–VI веков, когда накануне Великого поста монахи на 40 дней уходили в пустыню, чтобы посвятить все свое время молитве и подготовке к празднику Пасхи."Некоторые из них уже не возвращались обратно: кто-то умирал от старости, кого-то могли постигнуть несчастья в суровой безлюдной пустыне, — рассказывает насельник Сретенского монастыря иеромонах Ириней (Пиковский). — Потому, расходясь, отшельники, как перед смертью, просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды. И конечно, сами от души всех прощали. Каждый понимал, что их прощание друг перед другом в преддверии Великого поста могло оказаться последним. Для того и появился существующий ныне чин прощения — чтобы примириться со всеми людьми и, благодаря этому, — с Богом".А за неделю перед Прощеным воскресеньем православная церковь вспоминала евангельскую притчу о Страшном суде, после которого Господь введет в Царство Небесное тех, кто как-то помогал другим людям в их нуждах, и во "тьму внешнюю" — не оказавших своим ближним никакой милости.Однако, как объясняет преподаватель и духовник Санкт-Петербургской православной духовной академии протоиерей Вячеслав Харинов, "неделя о Страшном суде" может подвигнуть человека чрезмерно увлечься различными социальными проектами, он может решить, что его спасение зависит именно от того, сумеет ли он "накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, посетить больного, заключенному помочь". Но Прощеное ставит все на свои места.Оно показывает, что человек приобретает Царство Небесное не благодаря каким-то "внешним" добрым делам, а прежде всего путем "стяжания" (достижения) особого внутреннего состояния — того "нравственного чувства, нравственного богатства", которым он может поделиться с каждым. Прощение других и осознание собственных ошибок — это и есть ключ к такому особому, "спасительному" состоянию души. И в этом главный урок этого дня.Отец Вячеслав говорит о прощении и как о "реализации в себе богоподобия": "Потому что Бог прощает — Он милостив и многомилостив. И мы, делая то же, как бы примеряем на себя это богоподобие, как бы подражаем Творцу в этом акте"."Наше спасение начинается с того, как мы будем относиться к ближнему. Смысл христианской сотериологии (учения о спасении. — Прим. ред.) в том, что, если мы не сделаем ничего для спасения ближнего, мы сами не спасемся. И в этом отношении, конечно же, пост — удивительное время. Надо уметь увидеть в нем не личный подвиг, не мое личное дело, но момент какого-то удивительного служения другим… Увидеть наше собственное спасение в ближнем", — заключает священник.Примеров тому много в жизни святых. Один из древних отцов церкви Антоний Великий считал неприличным делать что-либо хорошее для себя прежде, чем сделает это ближнему. А знаменитый подвижник XX века старец Силуан Афонский писал, что "блаженна душа, любящая брата своего, ибо брат наш есть наша жизнь".