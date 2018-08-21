Проректор сельхозакадемии: "Это прекрасно, что стратегия развития региона создается не за закрытыми дверьми"

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Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой участвуют представили всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и просто неравнодушные граждане.Уже состоялись стратегические сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия — достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города — большие возможности".На этой неделе в рамках сессии обсудят вопросы развития сельскохозяйственной отрасли региона. Работа поделена на четыре секции: "Инвестиции в АПК", "Экспорт в АПК", "Устойчивое развитие сельских территорий и кадрового потенциала АПК", а также "Развитие малого и среднего предпринимательства на селе по производству и переработке сельскохозяйственной продукции".Как рассказал Алексей Брумин, он планирует принять участие в секции "Устойчивое развитие сельских территорий и кадрового потенциала АПК". Кадровый вопрос на сельских территориях уже давно стоит достаточно остро, отметил Брумин и пояснил, что на сессии как раз планирует обсудить как эту проблему можно решить — с учетом имеющихся возможностей."Мы пытаемся вместе с коллегами выстроить систему непрерывной подготовки кадров, чтобы, закончив учреждения среднего профессионального образования, молодые люди могли выходить и на рынок труда, и продолжать обучение в нашей академии. То есть мы выстраиваем определенные цепочки, а ребята сами уже определяются, по какой траектории пойти. Мы сейчас говорим уже больше о системе профессиональной навигации, которую мы в академии для себя определили", — объясняет Алексей Брумин.Речь идет о том, что после проведения профориентационной работы, то есть взаимодействия со школами, учреждениями среднего профессионального образования, ребятам предлагается также участие в ряде проектов. "Например, есть проект "тест-драйв", где школьники становятся на два дня студентами и окунаются в студенческую жизнь. На него, кстати, очень большой конкурс", — добавляет Алексей Брумин.Также в вузе есть практико-ориентированное обучение — это программа производственных стажировок на базовых предприятиях, где используется, по сути, дуальная система обучения. Эта схема, по словам Алексея Брумина, работает уже второй год.Помимо этого, в сельскохозяйственной академии внедряется проектно-ориентированное обучение, запускаются программы технологического предпринимательства в агропромышленном комплексе и выстраивается модульная система обучения."Есть модули, посвященные цифровой трансформации сельского хозяйства, новым источникам сырья, персонализированному питанию и другим актуальным темам", — пояснил проректор вуза по развитию.Обо всех этих возможностях, по словам Алексея Брумина, стоит поговорить в рамках сессии. Ведь все эти проекты можно реализовать только в сотрудничестве с предприятиями отрасли, а также коллегами из учреждений среднего профессионального образования.Поэтому проведение стратегической сессии, на его взгляд, очень важно. "Я считаю, что это прекрасно — что стратегия развития региона создается не в кабинетах за закрытыми дверьми, а совместно с общественностью", — подчеркивает Алексей Брумин.По его мнению, такой формат работы не только дает возможность всем желающим высказаться, предложить свои идеи, но и показывает гражданам яркую заинтересованность первого лица региона в этом процессе.