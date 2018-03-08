Пропавших девочек полицейские, после нескольких часов поисков, обнаружили гуляющими в торговом центре

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На розыск пропавших детей по тревоге был поднят личный состав У МВД России по городу Самаре. Ориентировки с приметами пропавших разосланы всем наружным службам и территориальным органам внутренних дел, а также в соседние регионы.Полицейские обследовали чердачные и подвальные помещения многоэтажных домов, осмотрели помещения в районе проживания несовершеннолетних, опросили граждан, которые могли видеть пропавших. Проверке были подвергнуты крупные торговые центры города. Оперативные сотрудники установили круг знакомых и друзей подростков и опросили их с целью получения какой-либо информации, которая могла бы помочь в поиске ребят. В ходе общения со сверстниками пропавших у полицейских появились сведения, что молодые люди могли находится в одном из торговых центров города Самары.Примерно в 17.30 девочки были обнаружены гуляющими в торговом центре в компании знакомых подростков.Они пояснили, что не сообщая родителям о своем местонахождении, не осознавали тех последствий, к которым их исчезновение привело.В отношении них противоправных действий совершено не было. По имеющимся данным, подростки воспитываются в неполных семьях, на профилактическом учете не состоят.В настоящее время в отношении подростков и их родителей правоохранительными органами проводится проверка.Сотрудники полиции напоминают родителям, что в подростковом возрасте дети требуют особого внимания и нуждаются в контроле не только в школе и на улице. Необходимо быть более бдительными, контролировать контакты ребенка, в том числе и в сети Интернет. Кроме того, важно разъяснить несовершеннолетним юридические последствия их необдуманных поступков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.