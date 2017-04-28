Пропал телесюжет и текст новости об осмотре ледового комплекса «МТЛ Арена 2»
28 апреля 2017 23:46
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Об этом на своей странице в Facebook сообщает член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Самарской области Вадим Нуждин.
«С ТРК «Терра» и представителем прокуратуры города Самары сняли репортаж о «строительном полуфабрикате», выявленном ОНФ. В 18:45 в новостном сюжете на канале репортаж вышел. Была опубликована статья на сайте компании и на YouTube канале тоже. Мы успели всё скачать. Но что-то пошло не так... и в районе 22:00 все ссылки не работали. Материал удалён везде... кроме тех ресурсов, на которые мы сами закачали. Уверен, что на «Терру» оказали давление! Разбираемся», - написал г-н Нуждин.
Ранее «фронтовик» рассказал читателям своего аккаунта, что увидел на «полуфабрикатном объекте»: «Нежелание чиновников пускать общественных контролёров и СМИ стало понятно в ходе осмотра Ледовой арены с трёхуровневым подземным паркингом (МТЛ 2 - САМАРА, улица Советской Армии, 253 В). Паркинг затапливает. На нижнем этаже сделаны шесть приямков с дренажными насосами и охранник каждые два часа откачивает воду, чтобы не затопило... Вдоль стен бегут ручьи, стены сырые, есть плесень. В самом здании арены наблюдали многочисленные трещины. Перекрытие первого этажа полопалось в нескольких местах. Картинка удручающая... Потрачены сотни миллионов народных денег, а новый объект фактически в «аварийном» состоянии».
Как 18 апреля 2017 года информировала пресс-служба ОНФ, строительство комплекса начала частная компания в 2007 году, тогда стоимость проекта оценивалась в 450 миллионов рублей. В 2011 году компания обанкротилась, а недостроенный комплекс (35% готовности) был продан частному лицу. Затем ледовый комплекс неизвестным образом оказался на балансе города Самары. В 2013 году государственное казённое учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» решило достроить комплекс и заключило государственный контракт на сумму 393 миллиона рублей с ЗАО «Волгатрансстрой-9». Исполнитель обязательств не выполнил, и заказчик расторг в 2014 году контракт, тем не менее выплатив 51 миллион рублей.
В июне 2014 года Гостройнадзор Самарской области выдал разрешение на некую «экспериментальную эксплуатацию» объекта. Эксперты ОНФ впервые столкнулись с подобной формулировкой. Кроме того, по имеющимся у активистов Фронта сведениям, надзорный орган так и не получил проектной документации на комплекс.
«Интересный факт, что момент ввода в «экспериментальную эксплуатацию» и официальное открытие спортивного объекта совпало с предстоящими региональными выборами в 2014 года. А уже спустя несколько месяцев мы увидели новый конкурс на корректировку документации и строительные работы по тому же объекту. В погоне за личным пиаром и в угоду меркантильным интересам к «нужной» дате публично открыт заведомо нежизнеспособный объект, который простаивает два с половиной года, оттягивая дополнительные средства на содержание», - прокомментировал ситуацию Вадим Нуждин.
В марте 2015 года, то есть через полгода после официального открытия комплекса, был заключен очередной контракт на его строительство со скандальным ООО «С.И.Т.И.» на сумму 98 миллионов рублей. Срок исполнения контракта – сентябрь 2015 года. Однако ледовый комплекс до сих пор по-прежнему закрыт.
«Абсолютно не понятны мотивы и действия местных властей, странные формулировки, позволяющие открыть недостроенный объект. На протяжение 10 лет дети и родители города Самары ждут реального открытия функционирующего ледового комплекса. Чиновники должны понимать, что граждане хотят получить качественные спортивные объекты, а не ходить мимо якобы открытого ледового комплекса. Я уже направил депутатский запрос губернатору Самарской области с просьбой предоставить все материалы подтверждающие факты приемки и оплаты строительных работ по объекту, а также разъяснить сложившуюся ситуацию» - отметил депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ Антон Гетта.
А вот с каким пафосом открытие «полуфабриката» описывала два с половиной года назад пресс-служба губернатора Николая Меркушкина: «12 сентября 2014 года при участии врио вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александра Нефёдова состоялось открытие тренировочного комплекса «МТЛ Арена 2». В торжественной церемонии открытия нового спортивного объекта также приняли участие первый замминистра строительства Самарской области Андрей Крикуненко, врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, главный инженер генеральной подрядной компании ЗАО «Волгатрансстрой-9» Игорь Яковлев, юные спортсмены, их родители и тренеры.
А.П.Нефёдов поздравил всех участников открытия от имени главы Самарской области Н.И.Меркушкина. Он отметил, что объект построен в рамках той масштабной работы, которую ведет Правительство Самарской области по развитию спортивной инфраструктуры. «Мы по сравнению с другими регионами несколько отстали в плане развития спортивной инфраструктуры. Николай Иванович Меркушкин поставил задачу, чтобы в каждом районе, в каждом населённом пункте было как можно больше разнообразных спортивных площадок, особенно ледовых. И за последние два года мы уже открыли порядка 85 таких объектов. Здесь, в «МТЛ Арене 2», есть замечательные условия для занятий хоккеем, баскетболом, волейболом и другими видами спорта. Пожалуйста, занимайтесь!» – обратился к детям А.П.Нефёдов.
В Послании Губернатора Самарской области этот объект назван в числе прочих, строительство которых будет завершено в 2014 году за счет средств областного бюджета. Это станет ещё одним шагом вперёд в спортивной инфраструктуре: как в развитии массового спорта, так и спорта высоких достижений».
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