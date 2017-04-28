Пропал телесюжет и текст новости об осмотре ледового комплекса «МТЛ Арена 2»

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Самарской области Вадим Нуждин.«С ТРК «Терра» и представителем прокуратуры города Самары сняли репортаж о «строительном полуфабрикате», выявленном ОНФ. В 18:45 в новостном сюжете на канале репортаж вышел. Была опубликована статья на сайте компании и на YouTube канале тоже. Мы успели всё скачать. Но что-то пошло не так... и в районе 22:00 все ссылки не работали. Материал удалён везде... кроме тех ресурсов, на которые мы сами закачали. Уверен, что на «Терру» оказали давление! Разбираемся», - написал г-н Нуждин.Ранее «фронтовик» рассказал читателям своего аккаунта, что увидел на «полуфабрикатном объекте»: «Нежелание чиновников пускать общественных контролёров и СМИ стало понятно в ходе осмотра Ледовой арены с трёхуровневым подземным паркингом (МТЛ 2 - САМАРА, улица Советской Армии, 253 В). Паркинг затапливает. На нижнем этаже сделаны шесть приямков с дренажными насосами и охранник каждые два часа откачивает воду, чтобы не затопило... Вдоль стен бегут ручьи, стены сырые, есть плесень. В самом здании арены наблюдали многочисленные трещины. Перекрытие первого этажа полопалось в нескольких местах. Картинка удручающая... Потрачены сотни миллионов народных денег, а новый объект фактически в «аварийном» состоянии».Как 18 апреля 2017 года информировала пресс-служба ОНФ, строительство комплекса начала частная компания в 2007 году, тогда стоимость проекта оценивалась в 450 миллионов рублей. В 2011 году компания обанкротилась, а недостроенный комплекс (35% готовности) был продан частному лицу. Затем ледовый комплекс неизвестным образом оказался на балансе города Самары. В 2013 году государственное казённое учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» решило достроить комплекс и заключило государственный контракт на сумму 393 миллиона рублей с ЗАО «Волгатрансстрой-9». Исполнитель обязательств не выполнил, и заказчик расторг в 2014 году контракт, тем не менее выплатив 51 миллион рублей.В июне 2014 года Гостройнадзор Самарской области выдал разрешение на некую «экспериментальную эксплуатацию» объекта. Эксперты ОНФ впервые столкнулись с подобной формулировкой. Кроме того, по имеющимся у активистов Фронта сведениям, надзорный орган так и не получил проектной документации на комплекс.«Интересный факт, что момент ввода в «экспериментальную эксплуатацию» и официальное открытие спортивного объекта совпало с предстоящими региональными выборами в 2014 года. А уже спустя несколько месяцев мы увидели новый конкурс на корректировку документации и строительные работы по тому же объекту. В погоне за личным пиаром и в угоду меркантильным интересам к «нужной» дате публично открыт заведомо нежизнеспособный объект, который простаивает два с половиной года, оттягивая дополнительные средства на содержание», - прокомментировал ситуацию Вадим Нуждин.В марте 2015 года, то есть через полгода после официального открытия комплекса, был заключен очередной контракт на его строительство со скандальным ООО «С.И.Т.И.» на сумму 98 миллионов рублей. Срок исполнения контракта – сентябрь 2015 года. Однако ледовый комплекс до сих пор по-прежнему закрыт.«Абсолютно не понятны мотивы и действия местных властей, странные формулировки, позволяющие открыть недостроенный объект. На протяжение 10 лет дети и родители города Самары ждут реального открытия функционирующего ледового комплекса. Чиновники должны понимать, что граждане хотят получить качественные спортивные объекты, а не ходить мимо якобы открытого ледового комплекса. Я уже направил депутатский запрос губернатору Самарской области с просьбой предоставить все материалы подтверждающие факты приемки и оплаты строительных работ по объекту, а также разъяснить сложившуюся ситуацию» - отметил депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ Антон Гетта.А вот с каким пафосом открытие «полуфабриката» описывала два с половиной года назад пресс-служба губернатора Николая Меркушкина: «12 сентября 2014 года при участии врио вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александра Нефёдова состоялось открытие тренировочного комплекса «МТЛ Арена 2». В торжественной церемонии открытия нового спортивного объекта также приняли участие первый замминистра строительства Самарской области Андрей Крикуненко, врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, главный инженер генеральной подрядной компании ЗАО «Волгатрансстрой-9» Игорь Яковлев, юные спортсмены, их родители и тренеры.А.П.Нефёдов поздравил всех участников открытия от имени главы Самарской области Н.И.Меркушкина. Он отметил, что объект построен в рамках той масштабной работы, которую ведет Правительство Самарской области по развитию спортивной инфраструктуры. «Мы по сравнению с другими регионами несколько отстали в плане развития спортивной инфраструктуры. Николай Иванович Меркушкин поставил задачу, чтобы в каждом районе, в каждом населённом пункте было как можно больше разнообразных спортивных площадок, особенно ледовых. И за последние два года мы уже открыли порядка 85 таких объектов. Здесь, в «МТЛ Арене 2», есть замечательные условия для занятий хоккеем, баскетболом, волейболом и другими видами спорта. Пожалуйста, занимайтесь!» – обратился к детям А.П.Нефёдов.В Послании Губернатора Самарской области этот объект назван в числе прочих, строительство которых будет завершено в 2014 году за счет средств областного бюджета. Это станет ещё одним шагом вперёд в спортивной инфраструктуре: как в развитии массового спорта, так и спорта высоких достижений».