Промышленный район Самары не потянул спорткомплекс «Орбита»

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Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в начале 2017 года город в процессе разделения собственности с районами передал Промышленному спортивный комплекс «Орбита» на улице Ново-Вокзальной. В имущественный комплекс вошел спортзал площадью 1339,5 кв. м и кассовый павильон.Но в ноябре этого года районная администрация прислала в мэрию письмо с заявлением, что денег у нее в бюджете на содержание объекта нет. Кроме того, администрация Промышленного района не смогла найти денег и на содержание комнаты площадью 10,8 кв. м, используемой Домом культуры «Победа». Поскольку «Орбита» необходима для работы «Спортивной школы олимпийского резерва №13 им. О.Д. Артешиной», мэрия согласилась забрать его обратно.Предполагается, что объект перейдет в оперативное управление школы олимпийского резерва.Фото: соцсети