Прокуроры отправились на кладбища СО и нашли там нарушения, которые теперь исправляют власти
5 ноября 2018 18:21
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Проверка установила, что в нарушение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле», санитарного и природоохранного законодательства администрацией поселения на протяжении трех лет (со дня возникновения права собственности на земельный участок) не был разработан проект санитарно-защитной зоны на земельный участок площадью более 18 гектаров. Администрацию уже предупреждали прокурорским представлением в октябре 2017 года, теперь пришлось идти в суд.
А в Камышлинском районе у сельских кладбищ пяти сельских поселений собственник вообще отсутствует. Кладбища действующие, но собственников не имеют, межевания земельных участков под ними не проведены, границы земельных участков на местности не установлены, и на кадастровый учет земельные участки не поставлены. Главам сельских поселений внесены представления, бесхозные кладбища взяты прокурорами на контроль, передает «СО» ОНЛАЙН.
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