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Новости /  Общество /  Социум  

Производство контрафактных запчастей для отечественных автомобилей пресекли в поселке Прибрежный

12 марта 2019 16:21
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В ходе обысков в двух гаражных комплексах обнаружены станки и оборудование для производства контрафактных запчастей и их комплектующих, а также склад с готовой продукцией, на которую нанесены фирменные товарные знаки.
«Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при участии Росгвардии выявлены факты незаконного производства автозапчастей в нежилых помещениях поселка Прибрежный. Отделом дознания Управления МВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков в двух гаражных комплексах обнаружены станки и оборудование для производства контрафактных запчастей и их комплектующих, а также склад с готовой продукцией, на которую нанесены фирменные товарные знаки.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.



Фото:   пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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