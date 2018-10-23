Производители предупредили о скором росте цены на хлеб

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Производители обуславливают повышение цен на хлеб увеличением стоимости муки, бензина, пищевых ингредиентов, упаковки и повышением минимального размера оплаты труда.Более того, в красноярских предприятиях говорят о том, что последний раз цены поднимались в начале 2016 года. Однако пока переговоры о повышении отпускной стоимости идут непросто, сообщает газета. Отмечается, что не все ретейлеры готовы пойти на это.