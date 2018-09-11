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Новости /  Общество /  Социум  

Производители объяснили необходимость замены "поваренной соли"

11 сентября 2018 19:05
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По новому ГОСТу россияне получат
Согласно новым правилам, россияне смогут получать более качественный продукт, который лучше подойдёт для профилактики йододефицитных состояний, передает life.ru.

Изменение названия "поваренной соли" необходимо из-за появившихся новых технологий производства пищевой соли. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя организации "Руспродсоюз".

Предыдущий ГОСТ допускал йодирование только определённого вида солей, однако современные технологии позволяют йодировать и многие другие виды. Более того, новые технологии позволят увеличить срок годности продукта, отметил эксперт.

— Новый ГОСТ устанавливает единственный вариант добавки йода — йодат калия, который обеспечивает устойчивость содержания йода в течение всего срока годности. Фактически массовая доля йода в соли при таком способе йодирования сохраняется в течение 24 месяцев, — заявил исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востряков.

Новые правила принесут россиянам более качественный продукт с большим сроком годности, который лучше подходит для профилактики йододефицитных состояний.

Напомним, ранее Лайф сообщал о том, что в России с прилавков исчезнет "поваренная соль". По новому ГОСТу россияне получат "пищевую" соль. 
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