Производители объяснили необходимость замены "поваренной соли"

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Изменение названия "поваренной соли" необходимо из-за появившихся новых технологий производства пищевой соли. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя организации "Руспродсоюз".Предыдущий ГОСТ допускал йодирование только определённого вида солей, однако современные технологии позволяют йодировать и многие другие виды. Более того, новые технологии позволят увеличить срок годности продукта, отметил эксперт.— Новый ГОСТ устанавливает единственный вариант добавки йода — йодат калия, который обеспечивает устойчивость содержания йода в течение всего срока годности. Фактически массовая доля йода в соли при таком способе йодирования сохраняется в течение 24 месяцев, — заявил исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востряков.Новые правила принесут россиянам более качественный продукт с большим сроком годности, который лучше подходит для профилактики йододефицитных состояний.Напомним, ранее Лайф сообщал о том, что в России с прилавков исчезнет "поваренная соль". По новому ГОСТу россияне получат "пищевую" соль.