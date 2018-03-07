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«Прогресс» примет участие в разработке ракеты-носителя тяжелого класса. «Было много волнений, какому предприятию достанется этот заказ. Решение по головному предприятию принято, это РКЦ. Для нашего региона это очень важно, мы готовы к реализации этой масштабной задачи», — сказал Азаров.Волнения о том, кому в итоге достанется ракета начались три недели назад. 16 февраля состоялось судебное заседание, где руководителя предприятия Александра Кирилина отстранили от должности на период следствия. Кирилину пытаются вменить в вину ущерб на 2 млн евро, причиненный его предприятию.Фото: vkonline.ru