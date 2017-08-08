Программа празднования в Самаре Дня физкультурника
8 августа 2017 14:28
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На второй очереди набережной Волги с 10:00 начнут работу 40 бесплатных спортивных и развлекательных площадок:
выставки, игровые зоны и аттракционы для детей, соревнования по различным видам спорта. Будет организованы мастер-классы, выступления, конкурсы. На главной сцене под Чкаловским спуском состоится концертно-спортивная программа. В частности, пройдет акция «Зарядка с чемпионом», которую проведет мастер спорта международного класса, член сборной команды РФ по бадминтону Татьяна Бибик. «Помимо этого проведу мастер – класс по бадминтону, покажу основные азы игры, секреты техники, поучаствую в спарринг-матчах. У нас будут бесплатные ракетки для игры, но можно взять и свою», - сообщила именитая спортсменка.
Традиционно в рамках Дня физкультурника состоятся фестиваль ГТО среди семейных команд Самарской области,
соревнования городского этапа областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом», всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». «Баскетбол 3х3 в этом году включен в перечень олимпийских видов спорта, что, уверен, будет способствовать его развитию. Баскетбол в Самарской области популярен, поэтому ждем, что в турнире примут участие много команд. Всем желающим необходимо заранее зарегистрироваться на сайте www.basket63.ru», - рассказал исполнительный директор федерации баскетбола Самарской области Константин Селяев.
В этом году впервые мероприятия в рамках Дня физкультурника состоятся на территории 9 внутригородских районов г.о. Самара. В каждом из них подготовлена собственная программа празднования, включающая выступления творческих коллективов, турниры, семейные и детские старты, эстафеты, конкурсы, мастер – классы.
«Надеемся, что сможем вовлечь еще больше жителей в замечательный праздник спорта и здорового образа жизни. Понятно, что в выходной день при хорошей погоде можно поехать куда-то за город, на природу, но я уверена, что такой спортивный праздник – отличный вариант отдыха. Это хорошая возможность всей семьей интересно и активно провести время, получить
положительные эмоции, познакомиться с различными видами спорта. Возможно, кто-то сделает для себя первый шаг к регулярным занятиям спортом. Приглашаю всех поучаствовать в Дне физкультурника на набережной Волги или у себя в районе», - заявила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Все пришедшие на День физкультурника смогут взять специальные флаеры. Вместе с ними необходимо будет посетить площадки, после чего можно будет получить приз.
Кроме того, среди участников группы «Вконтакте» https://vk.com/fizkultura.samara 11 августа будет разыграно 10 разовых пригласительных в спортивные комплексы «Орбита» и «Южный».
Программа спортивного праздника:
09:00 – 14:00 Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд Самарской области.
09:00 – 16:00 Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
10:00 – 15:00 Работа интерактивных площадок (показательные выступления, мастер-классы,
состязания, эстафеты, конкурсы, соревнования, турниры):
11:00 – 11:30 Торжественная церемония открытия спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника.
11:30 – 14:30 Культурно-развлекательная программа на главной сцене мероприятия (выступления региональных федераций по видам спорта, «Зарядка с чемпионом», разминка с фитнес-клубом, концертная программа).
14:30 – 15:00 Торжественная церемония закрытия мероприятия (награждение победителей и призеров физкультурно-спортивных соревнований, состязаний, турниров).
Список площадок
• Армрестлинг
• Авиамодельный спорт
• Автомодельный спорт
• Уличная гимнастика
• «Алтимат-фрисби» (летающий диск)
• Айкидо
• Ушу
• Капоэйра
• Бокс
• Экстремальные виды спорта
• Кинологический спорт
• Пляжный волейбол
• Пляжный футбол
• Информационная площадка
• Пляжный теннис
• Областной турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
(групповой этап г.о.Самара)
• Настольный теннис
• Мини-гольф
• Детская страна
• Детские аттракционы
• Детские старты «Пираты»
• Игровая зона «KIN~UP»
• Настольные спортивные игры
• Шахматы
• Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области
• Площадка по пропаганде и тестовому выполнению испытаний комплекса ГТО
• ЦСК ВВС
• Уличные танцы
• Tанцевальный клуб «Американо»
• «Роллер-школа «Samara Rollers»
• Клуб скандинавской ходьбы «ДОБРОХОДЫ»
• Школа бега и функциональной подготовки «RunStudioSamara»
• РОКОО «Самарская Федерация Йоги»
• Скалолазание (искусственный скалодром)
• Мини-ориентирование «Король лабиринта»
• СК «Мега-Лада» и ГБУ СО «СТШ по спидвею»
• «Тele-2»
• Школа музыки «Melomania»
• Джаст Фит
• Площадка «Выбираю здоровье» (ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГБУЗ «Самарский областной центр
медицинской профилактики»), сообщает пресс-служба облпраительства.
Мероприятия ко Дню физкультурника при активном участии членов общественных советов микрорайонов будут организованы на территории всех внутригородских районов Самары.
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