Программа празднования Дня города в Самаре 7, 8, 9 сентября

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с 18:00 череду музыкальных концертов в честь Дня города Самары откроет музыкальный фестиваль «От классики до джаза», который пройдет в амфитеатре у склона на площади Славы.Концерт в формате open air начнется с выступления муниципального духового оркестр под управлением заслуженного артиста Самарской области Марка Когана. Также в программе выступит академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии (под руководством народного артиста России Михаил Щербаков). Вместе с оркестром выступят молодые самарские таланты, участники федеральных телевизионных проектов «Голос», «Синяя птица», «Большая опера». Поклонники джазовой музыки смогут услышать композиции в исполнении трио Григория Файна. Гостями вечера станут трио Олега Бутмана и незаурядный вокалист и композитор Elliott Munnerlyn (США).Завершит фестиваль выступление легендарной джазовой певицы из Грузии, звезды мирового масштаба Нино Катамадзе и группы«Insight». Выступления этой певицы с неординарными вокальными данными проходят при аншлагах не только в России, но и далеко за ее пределами.С 14:00 праздничная программа начнется на набережной Волги, под Струковским садом. Здесь пройдет открытие уникальной скульптурной композиции «Клен», посвященной легендарной одноименной песне вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». Идея установки скульптуры была поддержана организационным комитетом «Культурная Самара» и радиостанцией Авторадио Самара. Автор композиции – известный московский скульптор Константин Чернявский.Песня, ставшая хитом, была записана на первую пластинку музыкантов в конце 1975 года. В это время группа работала в Куйбышевской филармонии. В церемонии открытия примут участие руководители Самарского региона и города Самары, известные российские и самарские музыканты, в числе которых – основатель группы «Синяя птица» Роберт Болотный. И, конечно, обязательно прозвучит любимая многими поколениями песня – «Там, где клен шумит…».С 14:00 до 23:00 в Струковском саду пройдет традиционный фестиваль «Распусти свои клеши», уже 20 лет собирающий любителей рок-музыки и настроения в стиле old school. Фестиваль объединяет поклонников рок-музыки всех возрастов, становится площадкой, как для дебютантов, так и для опытных исполнителей. На сцене летнего театра выступят самарские коллективы, а также гости из Москвы (группа Keep Silence Band) и Оренбурга (коллектив «Урал Миссисипи Блюз»).С 18:00 в открытом кинотеатре на 4-й очереди набережной пройдет просветительская кинопрограмма Союза кинематографистов Самарской области и студии «Волга-фильм», посвященная Самаре, Самарской губернии и знаковым людям города.С 19.00 на площади Куйбышева стартует концерт «Встреча друзей Авторадио». В концерте принимают участие известные музыканты - ВИА «Синяя птица», «Здравствуй, песня», «Добры молодцы», группа «OTTAWAN», Сергей Беликов, Александр Шевченко, Сергей Минаев, Владимир Маркин. Прозвучат самые популярные песни 70-80-х годов XX столетия.В 12.00 состоится церемония возложения цветов к памятнику основателю Самары – князю Григорию Засекину.С 12.00 начнется фестиваль молодежной культуры и спорта в Струковском саду. В новом скейтпарке пройдут соревнования по скейтбордингу и BMX, на открытой эстраде и в летнем театре выступят молодежные рок-группы.С 16.00 в летнем театре обновленного Струковского сада пройдет КВН-марафон движения «Самарский КВН». Множество интерактивных программ ждет гостей праздника на территории парка – выставка ретро-мотоциклов, мастерская «Строим город» и другие.Днем на набережной реки Волга пройдут яркие и интересные программы, организованные самарскими компаниями. «Газпром трансгаз Самара» и Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организацией «Молодая гвардия Единой России» подготовили для жителей и программу «Музыка для души» - подарок любимому городу.С 15 до 18 часов в амфитеатре на 4-й очереди набережной пройдет джазовый концерт, на Первомайском спуске – фольклорная программа, в районе Некрасовского спуска прозвучит классическая музыка, а в амфитеатре у склона площади Славы – популярные песни в исполнении эстрадных артистов.Центральным событием празднования Дня города 9 сентября станет концерт на площади Куйбышева. Здесь с 18.00 выступят популярные молодежные самарские группы «Cheese people», «VLNY», «Fruit box». Самару с Днем города поздравит группа «Моя Мишель».Коллектив «Би-2» представит концертную программу «Горизонт событий», в основу которой лег одноименный 10-й юбилейный альбом группы. Выступление коллектива будет сопровождаться уникальным световым и видеошоу.В 22.30 небо над Самарой раскрасит праздничный фейерверк, передает пресс-служба администрации Самары.