Программа новогодних мероприятий в Самарской области
24 декабря 2018 14:22
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Спектакли для взрослых и детей, концерты, конкурсы, театрализованные представления, парад Дедов Морозов, выставки и фестивали, ярмарки и мастер-классы, спортивные соревнования и квесты — развлечения на любой вкус.
Приглашаем принять участие в новогодних мероприятиях!
Безенчукский район Программа новогодних мероприятий
Большечерниговский район Программа новогодних мероприятий
Жигулевск Программа новогодних мероприятий
Кинель Программа новогодних мероприятий
Кинель-Черкасский район Программа новогодних мероприятий
Красноармейский район Программа новогодних мероприятий
Нефтегорск Программа новогодних мероприятий
Новокуйбышевск Программа новогодних мероприятий
Октябрьск Программа новогодних мероприятий
Отрадный Программа новогодних мероприятий
Похвистневский район Программа новогодних мероприятий
Приволжский район Программа новогодних мероприятий
Самара Программа новогодних мероприятий
Сергиевский район Программа новогодних мероприятий
Сызрань Программа новогодних мероприятий
Тольятти Программа новогодних мероприятий
Чапаевск Программа новогодних мероприятий
Шигонский район Программа новогодних мероприятий, передает пресс-служба облправительства.
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