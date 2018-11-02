Программа мероприятий Парада Памяти в Самаре 7 ноября

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7 ноября 1941 года. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Историческая память» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и посвящен увековечению героических страниц истории России.Историческое значение легендарного парада 1941 года связано с событиями Великой Отечественной войны и статусом города Куйбышева (ныне Самара) как запасной столицы СССР.Каждый год Парад Памяти посвящается важной для истории страны теме. В этом году темой стало «Оружие Победы». Это призвано в очередной раз напомнить о том вкладе, который внес Куйбышев в победу в Великой Отечественной войне. Ведь именно в Куйбышев в первые недели войны были массово эвакуированы промышленные предприятия, и в кратчайшие налажено военное производство. Наш регион был кузницей оружия победы: за годы войны в Куйбышеве – запасной столице СССР было выпущено около 28 000 самолетов, это 85% от общего количества штурмовиков, которые страна дала фронту.Также при подготовке Парада Памяти в этом году были затронуты темы 110-летие со дня рождения Маршала Советского Союза, министра обороны СССР, дважды Героя Социалистического труда, Героя Советского Союза, уроженца Самары Дмитрия Федоровича Устинова, «75-летие освобождения Крыма», «Самара - дипломатическая столица» и «Самара - культурная столица». В годы войны в Куйбышев были эвакуированы многие учреждения культуры, в том числе Большой Театр. Куйбышев стал центром политической жизни страны – сюда были эвакуированы более 300 иностранных дипломатов и были организованы десятки посольств и миссии иностранных государств.7 ноября 2018 года в 12:00 до 14:00 на пл. им. В.В. Куйбышева будет проходить Парад Памяти.Пропуск для жителей в специально отведенные смотровые зоны откроется в 11.00.Во время Парада Памяти запланировано прохождение парадных расчетов в форме и с оружием времен Великой Отечественной войны, прохождение военной и исторической техники. В мероприятии примут участие парадные расчеты Приволжского федерального округа, г. Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ленинградской, Московской, Воронежской, Волгоградской областей, Республики Крым, Краснодарского края, ЮНАРМИИ, ветеранских общественных организаций, военно-патриотических клубов, ВУЗ-ов и промышленных предприятий. В небе над пл. им. В.В. Куйбышева пролетят самолеты ЯК-52, По-2, вертолет Ми-2, самолеты и вертолеты ЦСКА.14:00 до 15:00 на площади будет развернута выставки военной и исторической техники, полевой кухни, тематических военных палаток.14.00 - 14.40 на второй очереди набережной р. Волга будет организована зрелищная и познавательная военно-историческая реконструкция «Керченско-Эльтигенской десантной операции». Мероприятие посвящено 75-летию освобождения Крыма. Реконструкция напомнит о роли в боях за полуостров двух морских стрелковых бригад, сформированных в Куйбышевской области во время войны.15.30 - в Окружном Доме офицеров (ул. Шостаковича, 7) состоится традиционный Моноспектакль и творческая встреча народного артиста СССР В.С. Ланового, в которой примут участие и представители иностранных посольств.18.00 - в Самарском академическом театре оперы и балета состоится концерт солистов Государственного академического Большого театра России, которые исполнят арии из постановок времен Великой Отечественной, на выставке в фойе можно будет познакомиться с историей Большого театра, эвакуированного в годы войны в запасную столицу – Куйбышев, передает пресс-служба администрации Самары.