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Программа фестиваля болельщиков FIFA на площади Куйбышева 14 июля

14 июля 2018 13:42
226
Программа на площади имени Куйбышева стартует в 16.00.
Программа на площади имени Куйбышева стартует в 16.00.

В субботу на сцене выступят Клавдия Пенькова и Дмитрий Храмков.

На гигантском экране будут транслировать матч за третье место Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 тм .

В 18.00 начнется эфир из Санкт-Петербурга, где в борьбу вступят сборные Бельгии и Англии.

С 20.00 – выступление музыканта Бориса Грима.

С 21.20 до 23.00 – диджей-сет.
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Комментарии



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