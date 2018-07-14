Программа фестиваля болельщиков FIFA на площади Куйбышева 14 июля

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В субботу на сцене выступят Клавдия Пенькова и Дмитрий Храмков.На гигантском экране будут транслировать матч за третье место Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 тм .В 18.00 начнется эфир из Санкт-Петербурга, где в борьбу вступят сборные Бельгии и Англии.С 20.00 – выступление музыканта Бориса Грима.С 21.20 до 23.00 – диджей-сет.