Программа фестиваля болельщиков FIFA на площади Куйбышева 14 июля
14 июля 2018 13:42
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В субботу на сцене выступят Клавдия Пенькова и Дмитрий Храмков.
На гигантском экране будут транслировать матч за третье место Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 тм .
В 18.00 начнется эфир из Санкт-Петербурга, где в борьбу вступят сборные Бельгии и Англии.
С 20.00 – выступление музыканта Бориса Грима.
С 21.20 до 23.00 – диджей-сет.
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