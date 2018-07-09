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Новости /  Общество /  Социум  

Программа фанфеста в Самаре на 10 июля

9 июля 2018 22:15
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Программа на площади Куйбышева стартует в 20 часов. На сцене выступят группы «Дзен Сити», Bambozza, Cheese people и Comedoz.
Во вторник, 10 июля, программа на площади имени Куйбышева стартует в 20 часов. На сцене выступят группы «Дзен Сити», Bambozza, Cheese people и Comedoz.

На гигантском экране будут транслировать полуфинальный матч.

В 22 часа начнется эфир из Санкт-Петербурга, где в борьбу вступят сборные Франции и Бельгии.

С 23.50 до 0.45 – диджей-сет, передает smr2018.ru.

 
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Комментарии



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