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Новости /  Общество /  Социум  

Программа X Международной Ширяевской биеннале современного искусства

14 августа 2018 16:17
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Тема Ширяевской биеннале 2018 года - «Ликование». Тема обобщает опыт биеннале, основанный на эксперименте движения. Это попытка найти путь к себе, где всё, что мы испытываем, и есть событие.
С 14 августа по 14 октября 2018 года в Самарской области (с. Ширяево) пройдет Х Международная Ширяевская биеннале современного искусства. Тема Ширяевской биеннале 2018 года - «Ликование». Тема обобщает опыт биеннале, основанный на эксперименте движения. Это попытка найти путь к себе, где всё, что мы испытываем, и есть событие.

Ширяевская биеннале является старейшей в России международной биеннале современного искусства. Проект организован в 1999 году Самарским региональным общественным благотворительным фондом «Центр Современного Искусства» и проходит в селе Ширяево и Самаре, традиционно включая в себя творческую лабораторию российских и зарубежных художников, а также специальную программу выставок и дискуссионных встреч. С 2016 года биеннале проводится Средневолжским филиалом ГЦСИ в составе РОСИЗО. Ширяевская биеннале стала одним из брендов региона и получила признание международного художественного сообщества.

Центральное событие биеннале — выставка-путешествие «Номадическое шоу». Это название родилось из соединения двух понятий: европейского "шоу" и азиатского "номадическое", кочевого принципа жизни для освоения новых территорий. Пространством для показа произведений является пространство между двух гор, Волга, штольни, берег озера, деревенские улицы и дома. Зрители движутся по предложенному маршруту вместе с художниками.

ПРОГРАММА:

Основной проект - творческая лаборатория «Ликование»

14.08 – 24.08.2018 /село Ширяево/

Куратор: Неля Коржова

Художники: Наталия Викулина (Великобритания); Наталия Скобеева (Великобритания); Аня Чариков-Миклбург (Великобритания); Аня Мохова (Великобритания); Стефан Кёперль (Германия); Пьяли Гош (Индия); Стефано Бергамо (Италия); Ербосын Мельдибеков (Казахстан); Аятгали Тулеубек (Казахстан / Норвегия); Саодат Исмаилова (Узбекистан); Семен Воронов (Россия, Москва); Движение «Ночь»: Анастасия Рябова, Варвара Геворгизова (Россия, Москва); Андрей Кузькин (Россия, Москва); Мария Крючкова (Россия, Москва); Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ): Иван Бушуев, Олег Танцов, Михаил Дубов, Глеб Хохлов, Илья Рубинштейн, Виктория Коршунова (Россия, Москва); Олег Захаркин (Россия, Самара); Кирилл Якунин (Россия, Самара); Максим Якунин (Россия, Самара); Эфрен Аркойрис (США); Эйприл Поллард (США); Адам Роуз (США); Розе Эрнандес (США); Джина Сан Андрес Чоррес (Эквадор); Кайса Хааген (Норвегия/Швеция); Олеся Мюнд (Эстония); Шарль-Антуан Блез Метивье (Канада); Зора Парк (Корея/Канада); Марсьяль Вердье (Франция); Виргиния Рочетти (Франция); Яннис Овакед (Франция).

Авторские презентации участников творческой лаборатории «Ликование»

16.08 — 24.08.2018, 11:00 — 13:00 /село Ширяево, ДК «Родник»/

«Номадическое шоу» в селе Ширяево

25.08.2018

Начало в 11:20 от пристани в селе Ширяево — с прибытием кораблей (отправление из Самары в 8:30, с 1-го причала речного вокзала)

Теоретический симпозиум биеннале “Опыт живого”

26.08.2018, 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00 /село Ширяево, ДК «Родник»/

Модератор: Виктор Мизиано (Россия)

Докладчики: Александр Бикбов (Россия), Катажина Осиньска (Польша), Алексей Пензин (Великобритания / Россия), Мария Чехонадских (Великобритания / Россия).

Концерт Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) «Сoming together!»

26.08.2018, 20:00 /село Ширяево, ДК «Родник»/

Иван Бушуев, флейта; Олег Танцов, кларнет; Михаил Дубов, фортепиано; Глеб Хохлов, скрипка; Илья Рубинштейн, виолончель; Виктория Коршунова, руководитель

Площадка «Мнения»

27.08.2018, 11:00 — 13:00 /село Ширяево, ДК «Родник»/

Эксперты: Мартин Шибли (Швеция), Дэвид Эллиотт (Великобритания), Феликс Гмелин (Норвегия)

«Номадическая выставка»

в павильонах по итогам номадического шоу «Ликование»

07.09 — 07.10.2018 /Ширяево/

Информация о билетах и порядке посещения выставки появится в августе на сайте http://www.ncca.ru/samara.

Специальная программа в Самаре

Выставка

«Ширяевская биеннале. Среднерусский дзен»

14.09 – 14.10.2018 ТРК «Гудок» Самара, ул. Красноармейская, 131

Открытие: 14.09, 19:00

Кураторы: Неля и Роман Коржовы (Россия, Самара), сокуратор Александр Буренков (Россия, Москва)

Кинопрограмма “Вектор-68”

ТРК «Гудок», Самара, ул. Красноармейская, 131

Куратор: Роман Черкасов

21.09, 19:00 — «Всё в порядке», Жан-Люк Годар, Жан-Пьер Горен, 1972

22.09, 18:00 - «В воздухе повеяло красным», Крис Маркер, 1977/1993

28.09, 19:00 - «Холодным взором», Хэскелл Уэкслер, 1969

29.09, 18:00 - «Постоянные любовники» Филипп Гаррель, 2005

06.10, 18:00 - «Милу в Мае», Луи Маль, 1989

Закрытие Ширяевской биеннале

Заключительный круглый стол «Мы и есть событие»

12.10 2018, 19:00

ТРК «Гудок», Самара, ул. Красноармейская, 131

Модератор: Константин Зацепин

Музыкальный проект «Art Nouveau Delay» (Илья Саморуков, Николай Кислухин, Россия, Самара), передает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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