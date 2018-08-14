Программа X Международной Ширяевской биеннале современного искусства

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Ширяевская биеннале является старейшей в России международной биеннале современного искусства. Проект организован в 1999 году Самарским региональным общественным благотворительным фондом «Центр Современного Искусства» и проходит в селе Ширяево и Самаре, традиционно включая в себя творческую лабораторию российских и зарубежных художников, а также специальную программу выставок и дискуссионных встреч. С 2016 года биеннале проводится Средневолжским филиалом ГЦСИ в составе РОСИЗО. Ширяевская биеннале стала одним из брендов региона и получила признание международного художественного сообщества.Центральное событие биеннале — выставка-путешествие «Номадическое шоу». Это название родилось из соединения двух понятий: европейского "шоу" и азиатского "номадическое", кочевого принципа жизни для освоения новых территорий. Пространством для показа произведений является пространство между двух гор, Волга, штольни, берег озера, деревенские улицы и дома. Зрители движутся по предложенному маршруту вместе с художниками.Основной проект - творческая лаборатория «Ликование»14.08 – 24.08.2018 /село Ширяево/Куратор: Неля КоржоваХудожники: Наталия Викулина (Великобритания); Наталия Скобеева (Великобритания); Аня Чариков-Миклбург (Великобритания); Аня Мохова (Великобритания); Стефан Кёперль (Германия); Пьяли Гош (Индия); Стефано Бергамо (Италия); Ербосын Мельдибеков (Казахстан); Аятгали Тулеубек (Казахстан / Норвегия); Саодат Исмаилова (Узбекистан); Семен Воронов (Россия, Москва); Движение «Ночь»: Анастасия Рябова, Варвара Геворгизова (Россия, Москва); Андрей Кузькин (Россия, Москва); Мария Крючкова (Россия, Москва); Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ): Иван Бушуев, Олег Танцов, Михаил Дубов, Глеб Хохлов, Илья Рубинштейн, Виктория Коршунова (Россия, Москва); Олег Захаркин (Россия, Самара); Кирилл Якунин (Россия, Самара); Максим Якунин (Россия, Самара); Эфрен Аркойрис (США); Эйприл Поллард (США); Адам Роуз (США); Розе Эрнандес (США); Джина Сан Андрес Чоррес (Эквадор); Кайса Хааген (Норвегия/Швеция); Олеся Мюнд (Эстония); Шарль-Антуан Блез Метивье (Канада); Зора Парк (Корея/Канада); Марсьяль Вердье (Франция); Виргиния Рочетти (Франция); Яннис Овакед (Франция).Авторские презентации участников творческой лаборатории «Ликование»16.08 — 24.08.2018, 11:00 — 13:00 /село Ширяево, ДК «Родник»/«Номадическое шоу» в селе Ширяево25.08.2018Начало в 11:20 от пристани в селе Ширяево — с прибытием кораблей (отправление из Самары в 8:30, с 1-го причала речного вокзала)Теоретический симпозиум биеннале “Опыт живого”26.08.2018, 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00 /село Ширяево, ДК «Родник»/Модератор: Виктор Мизиано (Россия)Докладчики: Александр Бикбов (Россия), Катажина Осиньска (Польша), Алексей Пензин (Великобритания / Россия), Мария Чехонадских (Великобритания / Россия).Концерт Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) «Сoming together!»26.08.2018, 20:00 /село Ширяево, ДК «Родник»/Иван Бушуев, флейта; Олег Танцов, кларнет; Михаил Дубов, фортепиано; Глеб Хохлов, скрипка; Илья Рубинштейн, виолончель; Виктория Коршунова, руководительПлощадка «Мнения»27.08.2018, 11:00 — 13:00 /село Ширяево, ДК «Родник»/Эксперты: Мартин Шибли (Швеция), Дэвид Эллиотт (Великобритания), Феликс Гмелин (Норвегия)«Номадическая выставка»в павильонах по итогам номадического шоу «Ликование»07.09 — 07.10.2018 /Ширяево/Информация о билетах и порядке посещения выставки появится в августе на сайте http://www.ncca.ru/samara.Выставка«Ширяевская биеннале. Среднерусский дзен»14.09 – 14.10.2018 ТРК «Гудок» Самара, ул. Красноармейская, 131Открытие: 14.09, 19:00Кураторы: Неля и Роман Коржовы (Россия, Самара), сокуратор Александр Буренков (Россия, Москва)Кинопрограмма “Вектор-68”ТРК «Гудок», Самара, ул. Красноармейская, 131Куратор: Роман Черкасов21.09, 19:00 — «Всё в порядке», Жан-Люк Годар, Жан-Пьер Горен, 197222.09, 18:00 - «В воздухе повеяло красным», Крис Маркер, 1977/199328.09, 19:00 - «Холодным взором», Хэскелл Уэкслер, 196929.09, 18:00 - «Постоянные любовники» Филипп Гаррель, 200506.10, 18:00 - «Милу в Мае», Луи Маль, 1989Закрытие Ширяевской биенналеЗаключительный круглый стол «Мы и есть событие»12.10 2018, 19:00ТРК «Гудок», Самара, ул. Красноармейская, 131Модератор: Константин ЗацепинМузыкальный проект «Art Nouveau Delay» (Илья Саморуков, Николай Кислухин, Россия, Самара), передает пресс-служба администрации Самары.